Mutter und Sohn im Parlament – Bekannte Whistleblowerin wird Zürcher SVP-Gemeinderätin Sie hatte einst Missstände im Zürcher Sozialwesen ans Tageslicht gebracht. Jetzt zieht Margrit Zopfi ins Stadtparlament ein – wo bereits ihr Sohn politisiert. pu , mth , sda

Seit kurzem ist sie SVP-Mitglied, und schon politisiert sie im Zürcher Stadtparlament: Margrit Zopfi. Foto: Thomas Burla

Margrit Zopfi wird Mitglied des 125-köpfigen Stadtparlaments. Die Whistleblowerin hatte mit ihrer Arbeitskollegin Esther Wyler 2007 via «Weltwoche» Unregelmässigkeiten in der städtischen Sozialhilfe publik gemacht und letztlich den Rücktritt der damaligen Sozialvorsteherin Monika Stocker (Grüne) bewirkt. Jetzt wird Zopfi selbst - als SVP-Mitglied – Teil der Politik.

Zopfi tritt die Nachfolge von Maria del Carmen Señorán an, die nach vier Jahren per 16. November zurückgetreten ist, wie die Stadt Zürich am Mittwoch mitgeteilt hat. Señorán war wiederum nach dem Rücktritt des umstrittenen und von der Partei ausgeschlossenen Mario Babini nachgerückt.