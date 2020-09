Strandbad Feldbach – Sonnenbaden mit Hakenkreuz Einem Besucher verging am Sonntag die Lust am Entspannen in der Badi Feldbach. Grund dafür war ein anderer Badegast, der eine grossflächige Hakenkreuz-Tätowierung zur Schau trug. Philippa Schmidt

Ein Mann mit Hakenkreuz-Tätowierung sorgt in der Badi Feldbach für Unruhe. Archivfoto: Andreas Fässler

Oliver Steiner (Name geändert) traute seinen Augen kaum, als er am Sonntag in der Badi Feldbach zu Besuch war. «Ich habe einen Mann vor mir ins Wasser steigen sehen, dessen ganzes Schulterblatt von einem Hakenkreuz bedeckt war», erzählt er. Es habe sich nicht um ein Detail gehandelt, sondern um eine sicher 30 Zentimeter grosse Tätowierung.