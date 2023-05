Ausstellung in Zürich – Bekannter Streetart-Künstler zelebriert Zürichs Schönheit Es gibt Gerüchte, das Thierry Guetta hinter dem Pseudonym Banksy steckt. Jetzt sind Werke des französischen Künstlers in einer Zürcher Galerie zu sehen – unter anderem sein neues Bild «Zürich is Beautiful».

«Zürich is beautiful» heisst das Bild, das Mr Brainwash in Zürich ausstellt. Quelle: Galerie Adrienne Desbiolles

Er war schon einmal da, Thierry Guetta, der sich als Künstler Mr Brainwash nennt. 2022 zeigte die Zürcher Galerie «Adrienne Desbiolles» 19 Werke des in Los Angeles lebenden Künstlers, um den sich Gerüchte ranken, er stecke hinter dem Pseudonym Banksy.

Mr Brainwash selber streitet dies ab. Dass seine Bilder Ähnlichkeiten mit den Werken seines britischen Streetart-Vorbilds haben, ist jedoch unverkennbar. Allem voran sind auch auf seinen Bildern oft schwarz-weisse Figuren zu sehen. Darunter viele Prominente: Albert Einstein, Pablo Picasso, Charlie Chaplin, um nur einige zu nennen.

Bekannte Motive in Pop-Art-Manier zu verbinden, mit positiven Botschaften zu versehen und auf humorvolle Weise in die Welt zu tragen, ist eine Spezialität von Mr Brainwash. Und ja, er hat auch schon ganz explizit Banksy kopiert – etwa den «Flower Thrower» (Blumenwerfer). Bloss hält dieser bei ihm keine Blumen, sondern ein Buch mit dem Titel «Art for Dummies» in der Hand.

Im Gegenzug dazu war Mr Brainwash die Hauptfigur in Banksys Dokumentarfilm «Exit through the Gift Shop» (2010). Die Verbindungen sind also da, bleiben aber ungreifbar.

Thierry Guetta versieht bekannte Motive in Pop-Art-Manier mit positiven Botschaften. Quelle: PD

Der 57-Jährige kommt persönlich nach Zürich

Diese Woche kehrt Mr Brainwash nun also mit einer neuen Ausstellung in die Galerie Adrienne Desbiolles zurück. Für die Eröffnung der neuen Schau reist der 57-Jährige sogar persönlich in die Limmatstadt. Für besondere Aufmerksamkeit dürfte dieses Mal das Bild «Zürich is Beautiful» sorgen, für das Mr Brainwash seine oft in die Werke integrierte Zeile «Life is Beautiful» adaptierte und mit einem ebenfalls bekannten Motiv, dem jungen Paar auf einer Bank, kombinierte. Vor der mehr oder weniger realistischen Kulisse Zürichs.

Die Mona Lisa trägt in der Version von Mr Brainwash ein Basecap. Quelle: PD

Von Michelle Obama und Madonna engagiert

Im Laufe seiner Karriere hatte Mr Brainwash mit zahlreichen Prominenten zu tun. So hielt er schon Audienz bei Papst Franziskus und wurde von der ehemaligen US-amerikanischen First Lady, Michelle Obama, engagiert. Er gestaltete Plattencovers für Madonna, Rick Ross oder Kygo mit und designte mit dem Weltfussballer Pelé zusammen eine Bildstrecke.

Mr Brainwash, der neben seiner Kunst auch für sein soziales Engagement bekannt ist, ist jedes Jahr an der Art Basel vertreten und lehrt an Hochschulen in Los Angeles und New York. Vor wenigen Monaten eröffnete er sein eigenes Museum, das «Mr Brainwash-Museum» in Beverly Hills, das gleichzeitig auch ein Pop-Up Ausstellungsraum für visionäre Streetartkunst ist.

In Beverly Hills hat Mr Brainwash sein eigenes Museum eröffnet. Quelle: PD

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.