Bencics erste Medaillenchance

Guten Morgen liebe Sportfans,

Belinda Bencic hat heute gleich zweimal die erste von zwei Chancen, sich eine Olympiamedaille zu sichern. Zuerst im Einzel gegen die Kasachin Elena Rybakina, später auch im Doppel mit Viktorija Golubic. Jene Partie gegen die Brasilianerinnen Pigossi/Stefani dürfte kaum vor 11 Uhr Schweizer Zeit beginnen.

Die Ostschweizerin hat heute – und im Falle zweier Niederlagen am Samstag – die Chance, die Erfolgsserie der Cracks von Swiss Tennis zu verlängern. 2008 hatten Roger Federer/Stan Wawrinka das Doppel in Peking gewonnen. Vier Jahre später stand Federer in London im Einzelfinal, 2016 in Rio de Janeiro holten die mittlerweile zurückgetretenen Martina Hingis und Timea Bacsinszky Silber im Frauen-Doppel.