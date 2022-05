French-Open-Frust – Bencic kämpft mit einer Grand-Slam-Blockade Trotz starker Leistung unterliegt die Olympiasiegerin der jungen Kanadierin Fernandez knapp. Danach stellt sie sich grundsätzliche Fragen. René Stauffer Paris

Frustriert: Belinda Bencic hatte sich von Roland Garros 2022 mehr versprochen. Foto: Frank Molter (Keystone)

Nach dem Interview mit SRF, das sie von sich aus abbrach, brauchte Belinda Bencic erst ein paar Minuten, um sich von Manager Marijn Bal trösten zu lassen und die Tränen zu trocknen. «Es schmerzt einfach», sagt sie auch nachher immer wieder, in einer Ecke des Medienzentrums von Roland Garros, «es tuet huere weh». Es war nicht nur dieses 5:7, 6:3, 5:7 gegen die starke 19-jährige Kanadierin Leylah Fernandez (WTA 17), das schmerzte. Sondern vor allem die Art, wie es zustande gekommen war, und das Bedauern darüber, einmal mehr an einem Grand-Slam-Turnier «nichts gerissen» zu haben, obwohl sie so nahe war.