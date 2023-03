Sweet Home: Farbtrend Ultramarinblau – Bereit für die «Heure Bleue»? Leuchtend, strahlend, magisch und wieder gross angesagt: Entdecken Sie, wie schön man mit tiefen Blautönen wohnen kann. Marianne Kohler Nizamuddin

Gut gepolstert

Gemütlich: Knallblaues Sofa mit Kuschelallüre. Foto: Normann Copenhagen

Das knallige, leuchtende Blau, das sich auch in der blauen Stunde, der Dämmerung zwischen Tag und Nacht, gerne am Himmel zeigt, ist auch im Wohnbereich wieder zur Trendfarbe geworden. Es war bereits einmal da, nämlich in den Achtzigerjahren. Damals machte der Modeschöpfer Claude Montana Ultramarinblau zur Modefarbe. So zog Blau dann auch in die Wohnung. Es passte zum unterkühlten Yuppie-Look dieser Zeit und gesellte sich zu Stahl, Glas und Coolness. Dann war es plötzlich wieder weg. Blaue Sofas galten als bieder, Wärme war gefragt und Blau als Interiorfarbe verschwand für lange Zeit. Nun kommt es in seiner ganzen strahlenden Tiefe zurück und wirkt gar gemütlich, wie dieses knuddelige Sofa «Swell» von Normann Copenhagen zeigt.

Elegantes Farblabor

Gewagt: Ultramarin als leuchtende Wandfarbe. Foto: @celinehallas

Wenn es um Farbe im Interiorbereich geht, ist die Dänin Céline Hallas ein Musterbeispiel. Ihr Zuhause, das man auf ihrem Instagramaccount @celinehallas mit Freude besuchen kann, ist eine Art lebendiges Farblabor. Die Farbexpertin streicht schon mal die Bodenfarbe bis in die Wand hinauf, übermalt wie hier zusammen mit der Wand auch gleich Türe und Rahmen und hat keine Angst vor reinen Tönen. Ihr Mut zu Farben ist ansteckend. Auch sie setzt hier leuchtendes Ultramarin auf eine warme Weise ein. Der Boden in warmem Naturholz und das Montana-Regal in Braun- und Beige-Tönen bieten dem kühlen Blau einen gelungenen Gegenpol. Céline Hallas hat übrigens eine eigene Farbkollektion entwickelt, die man über ihren Webshop Color Connaisseur kaufen kann.

Traumblau

Gefühlvoll: Blau als Farbe für Bettwäsche. Foto über: Midnatt Home

Im Norden wohnt man bunter. Für die Skandinavier ist das Wohnen und Einrichten ein wichtiger Teil des Lebens und sie sind auch in Sachen Trend oft weiter als wir hier in der Schweiz. Die Skandinavier gehen mit allem spielerischer, mutiger und freudiger um als wir. Auch mit den Farben. Ein wunderschönes Beispiel ist die schwedische Bettwäschefirma Midnatt. Hier finden Sie vom Laken bis zum Kissenbezug alles in den wunderschönsten Farben. Und im tiefen Dämmerblau zu schlafen, sorgt bestimmt für schöne Träume!

Französischer Chic

Getroffen: Cooles Blau, Augenzwinkern und Brocante-Chic in der neuen Zürcher Bäckerei Juliette. Foto: MKN

Für das tiefe, magische Blau hat sich auch Stéphanie Borge entschieden, als es um die Einrichtung ihrer neuen französischen Bäckerei Juliette Pain d'amour in Zürich ging. Pariser Koketterie trifft damit auf Coolness und Chic. Die Möbel sind denn auch Fundstücke von französischen Brocante-Märkten. So geniesst man in der Boulangerie Juliette Kaffee, Croissants, Patisserie und Sandwiches wie unter dem magisch blauen Himmel in Nizza oder Paris.

Montana in Montanablau

Genial: Kleines, blaues Regal von Montana als schwebendes Wandregal eingesetzt. Foto: Montana

Die dänische Möbelfirma Montana trägt per Zufall den gleichen Namen wie der französische Modestar der Achtzigerjahre. Aber das tiefe, magische Ultramarinblau haben die Dänen genau so gut getroffen wie der Couturekünstler. Sehr schön zeigt sich hier auch wieder die Kombination vom kühlen Blau mit warmen, natürlichen Brauntönen. Die Montana-Regale kann man in unzähligen Farben und Kombinationen individuell zusammenstellen. In Zürich gibt es diese Regale etwa bei Neumarkt 17.

Akzente

Gespielt: Einzelne Wohnaccessoires und Möbel für starke Akzente. Foto: Broste Copenhagen

Auch eine andere dänische Firma spielt mit Ultramarinblau. In der Kollektion von Broste Copenhagen finden Sie Vasen, Gläser, Sessel oder gar Leuchten in Knallblau. Mit solchen Stücken können Sie wunderschöne Akzente setzen und so den neuen Farbtrend spielerisch und dezent daheim umsetzen.

Schmuckstücke

Geschmückt: Farbige Möbel und Accessoires in einer hellen Wohnung. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home ,

Das leuchtende Blau ist auch das Blau des Schmucksteins Kobalt. Im stilvollen entspannten Zuhause einer jungen Zürcher Familie ist dieses Blau auch wie Schmuck eingesetzt. Im Wohnzimmer leuchten der Stuhl Bold vom Schweizer Design Team Big Game und eine Vase blau heraus. Mit Kunst, Kissen und einzelnen farbigen Möbeln wurde die helle Wohnung aufgeweckt. Die Wände wie auch das Holzwerk und das Täfer sind in Weiss gehalten, was der Wohnung Luftigkeit und Eleganz verleiht. Sehen Sie hier die ganze Homestory der Familie.

Verjüngungskur

Geliebt: Ein bisschen Yves-Klein-Magie in der guten Stube. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Als ich meine Nachbarin Mona Schatzmann fragte «Wieso blau?», meinte sie: «Es ist eine coole Farbe». «Zudem finde ich, dass kühle Farben einem alten Haus guttun. Sie frischen es auf.» Damit hat sie recht. Sie hat in ihrem Zuhause, in dem drei Generationen wohnen, die Wand des Wohnzimmers in Ultramarin gemalt. Die Möbel sind leicht, dezent und hell. Die Sofas wurden gewählt, weil man darauf auch gut liegen kann, und sie sind mit Leder bezogen, weil dieses mehr aushält. Der Fernseher ist geschickt platziert, sodass man ihn optisch gar nicht richtig wahrnimmt. Entdecken Sie die Homestory des Drei-Generationen-Hauses.

Meer auf dem Boden

Gekonnt: Blauer Teppich und Midcentury-Möbel. Foto über: Inside Closet

Alle kennen den roten Teppich. In diesem Zuhause ist dieser rote Teppich blau. Teppiche haben nämlich immer den «Roten-Teppich-Effekt»: Sie lassen alles, was auf ihnen steht, schöner und stärker aussehen. Einen blauen Teppich zu wählen, ist auch ein bisschen so, wie das Meer ins Haus zu bringen und damit etwas von dessen Tiefe und Unendlichkeit. Das Blau des Teppichs bringt zudem das warme Holzbraun der Midcentury-Möbel besonders schön zur Geltung.

Cocktailstunde

Genussvoll: Kleine Hausbar in Blau. Foto über: The Socialite Family

Nun kommen wir zu einer anderen Art von blauer Stunde. L'heure bleue ist nämlich auch die Bezeichnung für den Zeitpunkt, an dem man einen Cocktail geniesst und sich damit in den Feierabend feiert. Die einfachste Art, um eine kleine Hausbar zu eröffnen, geht mit einem Tablett. In diesem Zuhause, entdeckt in der stilvollen Welt von The Socialite Family, wurde dieses Tablett im Blau der blauen Stunde gewählt. Eine wunderschöne Idee, die chic aussieht – besonders, wenn auch noch die Gläser blau sind.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.