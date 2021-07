Kanton Wallis – Bergsteiger stürzt beim Ballhorn 200 Meter in die Tiefe Beim Abstieg auf dem Zackengrat hat ein 58-jähriger Schweizer aus dem Kanton Bern den Halt verloren.

Tödliches Unglück beim Abstieg vom Balmhorn. Foto: Kapo Wallis

Ein Bergsteiger ist am Samstag bei einem Bergunfall bei Leukerbad VS tödlich verunglückt. Er verlor beim Abstieg vom Balmhorn auf dem Zackengrat den Halt und stürzte 200 Meter in die Tiefe.

Der 58-Jährige, der sich in Begleitung seiner Partnerin befand, blieb nach dem Sturz reglos auf dem Schwarzgletscher liegen, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstag mitteilte.

Die unverzüglich aufgebotene Rettungskolonne wurde mit einem Helikopter der Air-Zermatt und einem Arzt vor Ort geflogen. Sie konnten aber nur noch den Tod des Abgestürzten feststellen. Beim Opfer handelt es sich gemäss Polizei um einen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Bern.

SDA

