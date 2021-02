Unfall in Appenzell Ausserrhoden – Bergsteiger stürzt im Alpstein-Massiv in den Tod Ein 27-jähriger Thurgauer rutschte am Girenspitz aus und kam zu Fall. Jede Hilfe der Rettungskräfte kam zu spät.

Das Gebiet des markanten Girenspitz im Alpstein-Massiv. Foto: 20 Minuten (Archiv)

Ein 27-jähriger Bergsteiger stürzte am Samstagmittag am Girenspitz im Alpstein-Massiv in den Tod. Der Alpinist war auf einem harten Schneefeld ausgerutscht und zu Fall gekommen. Seine Begleiterin alarmierte infolge die Rettungskräfte.

Zu dem Unfall kam es beim Abstieg vom 2448 über Meer gelegenen markanten Gipfel, wie die Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden am Sonntag mitteilte. Die Rettungsflugwacht konnte den Mann in Zusammenarbeit mit der Alpinen Rettung trotz schlechter Wetterbedingungen orten. Jede Hilfe kam aber zu spät.

Im Einsatz standen zudem Mitarbeiter der Säntis-Bahn und die Fachdienste der Kantonspolizei.

SDA/fal