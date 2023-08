Mit Stadtbus kollidiert – Bericht: Car mit Schweizer Pfadis in Südkorea verunfallt Laut Medienberichten gab es bei einem Unfall zwischen einem Car, in dem sich Mitglieder der Schweizer Pfadi befanden, und einem Bus Verletzte. Der Unfall soll sich bei der südkoreanischen Stadt Suncheon ereignet haben. UPDATE FOLGT

Ein Schweizer Pfadi-Car soll in Südkorea verunfallt sein. Foto: Feuerwehr Suncheon

Schweizer Pfadfinder sollen auf dem Weg in die südkoreanische Hauptstadt Seoul mit ihrem Reisebus in einen Unfall verwickelt worden sein. Der Car sei mit einem Stadtbus zusammengestossen, dabei soll es zehn Verletzte gegeben haben, zitiert der Blick lokale Medien. Zum Vorfall soll es in der Nähe der südkoreanischen Stadt Suncheon gekommen sein.

In Südkorea fand im August das weltgrösste Pfadfindercamp statt. Doch wegen des Taifuns Khanun musste dieses geräumt werden. Bis am Dienstagabend sollen bereits alle rund 43’000 Pfaderinnen und Pfader in 350 verschiedene Notunterkünfte gebracht worden sein. 1430 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der Schweiz nahmen teil.

