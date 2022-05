«Partygate»-Affäre in London – Bericht macht Regierungsspitze für Lockdown-Feste verantwortlich Der britische Premierminister Boris Johnson wird im Untersuchungsbericht zur «Partygate»-Affäre heftig kritisiert. Die interne Ermittlerin wirft der Regierung Führungsversagen vor.

Premierminister Boris Johnson steht wegen der Affäre massiv unter Druck. (25. Mai 2022) Foto: Daniel Leal (AFP)

Ein interner Untersuchungsbericht hat die britische Regierungsspitze für die Verfehlungen im «Partygate»-Skandal verantwortlich gemacht. «Viele dieser Veranstaltungen hätten nicht zugelassen werden dürfen», heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der hochrangigen Beamtin Sue Gray zu Partys am Regierungssitz während des Corona-Lockdowns. Die Führungsspitze müsse «Verantwortung für diese Kultur» übernehmen.

In den vergangenen Monaten waren in britischen Medien immer neue Berichte über Partys am Amtssitz von Premierminister Boris Johnson in der Corona-Zeit erschienen. Diese fanden teilweise statt, obwohl im ganzen Land strikte Beschränkungen für das Zusammenkommen von Menschen galten. Johnson steht wegen der Affäre massiv unter Druck. Mehrere Abgeordnete seiner konservativen Tory-Partei sowie die Opposition hatten öffentlich seinen Rücktritt gefordert.

«Viele werden bestürzt sein, dass ein solches Verhalten in diesem Ausmass im Zentrum der Regierung stattgefunden hat», erklärte nun die Spitzenbeamtin Gray. «Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, an solchen Orten die höchsten Verhaltensstandards zu erwarten.» Die Geschehnisse seien jedoch «weit hinter diesen Standards zurückgeblieben». Einige Mitarbeiter seien Zeuge oder Opfer von Verhaltensweisen am Arbeitsplatz geworden, «die sie als besorgniserregend empfanden», hiess es in dem Bericht von Gray. Sie fühlten sich teilweise jedoch nicht in der Lage, dies angemessen zu äussern. Johnson hatte im vergangenen Jahr, als die Vorwürfe aufkamen, zunächst bestritten, dass gegen irgendwelche Regeln verstossen wurde. Später bat er um Entschuldigung, weigerte sich jedoch zurückzutreten. Johnson wird sich am Mittwoch voraussichtlich vor dem Unterhaus zu dem Bericht äussern und im Anschluss eine Pressekonferenz abhalten. Auch die Polizei hatte in der Angelegenheit ermittelt und insgesamt 126 Bussgelder verhängt, die acht Termine zwischen Mai 2020 und April 2021 betreffen, darunter gegen Premierminister Johnson und Finanzminister Rishi Sunak. Wegen der polizeilichen Ermittlungen hatte Gray ihren Bericht, der mit Spannung erwartet wurde, bislang nicht vollständig veröffentlichen können.

SDA/AFP/aru

