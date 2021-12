Prozess gegen Epsteins Ex-Partnerin – Ghislaine Maxwell schuldig gesprochen Die Ex-Partnerin des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein ist in New York wegen Sexualverbrechen an Minderjährigen verurteilt worden. Das Strafmass steht noch nicht fest.

Verurteilt: Ghislaine Maxwell, die ehemalige Partnerin von Jeffrey Epstein. Foto: Rich Bajornas (AP/Keystone/Archiv)

Seit eineinhalb Jahren sitzt Ghislaine Maxwell, die lange Zeit ein luxuriöses Jetset-Leben genoss, in einer kleinen Gefängniszelle in Brooklyn. Der langjährigen Vertrauten des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein drohen jetzt noch viele Jahre hinter Gittern, womöglich wird sie den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen: Ein New Yorker Geschworenengericht sprach die 60-Jährige am Mittwoch des Sexhandels mit Minderjährigen für schuldig. Das Strafmass wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Die US-Justiz hatte nach Epsteins mutmasslichem Suizid in einer Gefängniszelle 2019 versprochen, die Mittäter des berüchtigten Sexualverbrechers zur Verantwortung zu ziehen. Nun wurde mit Maxwell die Frau schuldig gesprochen, die über Jahre junge Mädchen für den sexuellen Missbrauch durch den bestens vernetzten Finanzinvestor rekrutiert haben soll.

Die Tochter des verstorbenen britischen Medienmoguls Robert Maxwell, die im Juli 2020 in einer Villa im Bundesstaat New Hampshire festgenommen wurde und seitdem in Untersuchungshaft sitzt, soll lange Zeit Epsteins wichtigste Komplizin gewesen und dabei höchst perfide vorgegangen sein. Laut Anklage freundete sie sich mit jungen Mädchen an, die jüngsten erst 14 Jahre alt, ging mit ihnen ins Kino oder einkaufen und lieferte sie dann an den Multimillionär aus. Maxwell überredete die Teenagerinnen demnach, zu Epsteins Anwesen in New York, Florida und New Mexico zu reisen und dem Multimillionär dort nackt Massagen zu geben, bevor sie missbraucht wurden. Maxwell zog sich laut der Anklage auch aus, um «sexuellen Missbrauch zu normalisieren und zu erleichtern», und beteiligte sich teils an dem Missbrauch, beispielsweise indem sie den jungen Mädchen an die Brust fasste. «Sie wusste genau, was sie tat» Maxwell sei eine «raffinierte Sexualstraftäterin, die genau wusste, was sie tat», sagte Staatsanwältin Alison Moe in ihrem Schlussplädoyer. «Epstein mochte minderjährige Mädchen, er mochte es, minderjährige Mädchen zu berühren. Maxwell wusste das.» Die 59-Jährige sei «der Schlüssel» im System Epstein gewesen. Laut Staatsanwaltschaft wurde sie dafür fürstlich entlohnt: Zwischen 1999 und 2007 überwies ihr Epstein 30 Millionen Dollar.

Maxwell selbst hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Ihre Verteidigung argumentierte vor dem Bundesgericht in New York, die 59-Jährige werde zum Sündenbock gemacht, weil Epstein nach seinem Tod nicht mehr der Prozess gemacht werden könne.

In höchsten Kreisen unterwegs

Die in Frankreich geborene Maxwell war einst Epsteins Geliebte und wurde dann seine enge Freundin. Jahrelang war sie eine feste Grösste in der Party-Szene von Manhattan. Sie verkehrte ebenso wie Epstein mit Prominenz wie der Familie des früheren Präsidenten Bill Clinton, dem Immobilienunternehmer und späteren Präsidenten Donald Trump und dem britischen Prinzen Andrew, dem in dem Zusammenhang ebenfalls Missbrauch vorgeworfen wird.

Das Magazin «Vanity Fair» schrieb 2011, Maxwell sei bei Partys «immer der interessanteste, temperamentvollste, ungewöhnlichste Mensch im Raum» gewesen. Ihr Adressbuch sei unübertroffen.

Maxwell hat eine bewegte Familiengeschichte. Ihr Vater Robert, der einen der grössten Medienkonzerne der Welt aufgebaut hatte, stürzte 1991 vor den Kanarischen Inseln von seiner nach seiner Lieblingstochter benannten Yacht «Lady Ghislaine» ins Meer. Nach Maxwells Tod wurde bekannt, dass in der Betriebsrentenkasse mehr als 400 Millionen Pfund fehlten, die zur Rettung defizitärer Unternehmen des Konzerns verwendet wurden. Der Ruf der Familie war ruiniert.

Nun wird der Familienname für immer in Verbindung mit dem Epstein-Skandal stehen.

AFP/fal

