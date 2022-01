Unruhen in Kasachstan – Berichte: Mindestens 164 Tote bei Protesten Die Ausschreitungen in Kasachstan gehen weiter. Der Schiessbefehl des Präsidenten fordert Todesopfer.

Die Verhaftungen in Kasachstan gehen weiter: Das Land in Zentralasien kommt nicht zur Ruhe. Foto: Wladimir Tretjakow (6. Januar 2022)

Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen demonstrierenden Personen und Sicherheitskräften in Kasachstan wurden Medienberichten zufolge mindestens 164 Menschen getötet. Allein in der Wirtschaftsmetropole Almaty seien 103 Menschen getötet worden, berichteten am Sonntag mehrere Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Zuvor hatte das Präsidialamt mitgeteilt, dass rund 5800 Menschen im Zusammenhang mit den regierungskritischen Protesten festgenommen wurden. Hunderte Menschen wurden zudem verletzt.

Die ehemalige Sowjetrepublik war in den vergangenen Tagen von beispiellosen Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften erschüttert worden. Proteste, die sich zunächst gegen steigende Gaspreise gerichtet hatten, weiteten sich zu regierungskritischen Demonstrationen im ganzen Land aus.

Die Proteste in Kasachstan haben eskaliert und dauern schon eine Woche. Video: AP

Staatschef Kassym-Schomart Tokajew hatte den Sicherheitskräften am Freitag einen Schiessbefehl auf Demonstrantinnen und Demonstranten erteilt. Am Sonntag verkündete das Präsidialamt, dass sich die Lage «in allen Regionen des Landes stabilisiert» habe. Die Sicherheitskräfte würden ihre «Aufräum»-Einsätze jedoch fortsetzen.

Abo Nursultan Nasarbajew Das schillernde Leben von Kasachstans Ex-Diktator Die Ausschreitung in Almaty haben einem Anwohner zufolge schwere Verwüstungen hinterlassen. «Heute ist die Situation in der Stadt relativ ruhig», sagte ein vor Ort lebender Journalist der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag am Telefon. «Gestern Abend habe ich noch selbst Schüsse gehört.» Viele Lebensmittelgeschäfte seien geplündert worden. «Bankfilialen, Bankautomaten – alles ist kaputt.» Vor Bäckereien, die den Betrieb wieder aufgenommen hätten, bildeten sich lange Schlangen, sagte der 50-Jährige.

Weiterhin funktioniere das Internet in der Millionenstadt im Südosten des autoritär geführten Landes nicht. Immer wieder war auch die Mobilfunkverbindung in den vergangenen Tagen unterbrochen. Menschen in anderen Landesteilen und im Ausland hatten oft vergeblich versucht, Angehörige und Bekannte in Almaty zu erreichen. Am Freitag seien rund 2000 demonstrierende Menschen an seinem Haus vorbeigezogen, erzählte der Journalist, der unweit des Stadtzentrums wohnt. Einige hätten Stöcke in den Händen gehalten, Gewalt habe er aber nicht beobachtet.

AFP/SDA/fal

