Deutschlands Wirtschaft ist viel stärker bedroht, als es den meisten bewusst ist: Kanzler Olaf Scholz bei einem Besuch des BMW-Motorrad-Werks in Berlin (19. Dezember 2022). Foto: Clemens Bilan (EPA, Keystone)

An einem der periodischen Treffen, die der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz mit Vertretern der Wirtschaft abhält, wollte er von diesen wissen, welche drei oder fünf Probleme ihnen am meisten Sorgen bereiteten. Zugegen waren CEOs der grössten Unternehmen des Landes, darunter auch jener Chef einer bedeutenden Maschinenfabrik, der mir diese Geschichte erzählt hat. Offenbar war Scholz selbst zuerst auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen gekommen, – worauf einer der Manager ihm entgegnete: «Herr Bundeskanzler, selbstverständlich steht der Frieden an erster Stelle, aber dann kommt die Energie. Das ist mit Abstand unsere wichtigste Sorge.» Kaum war das Wort gefallen, stimmten zahlreiche weitere Manager ein: «Wir brauchen Energie, Energie, Energie.» Wenn es eine Ode an die Energie gäbe, sie wäre jetzt gesungen worden.