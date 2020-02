70 Jahre im Schatten des Munitionslagers

1. Oktober 1940

Die Direktion der Eidgenössischen Bauten sucht einen Standort für ein Munitionslager im Kandertal. Die Wahl fällt auf die «Fluh» bei Mitholz. Geplant sind sechs Kammern von 150 Meter Länge und 8,5 Meter Breite.

1945

Das Munitionslager Mitholz ist fertig gebaut. Die Anlage zählt zu den modernsten ihrer Art in der ganzen Schweiz. Bald lagern hier 7000 Tonnen Munition.

20. Dezember 1947

In der Nacht auf den Samstag, den 20. Dezember 1947, kommt es zur grossen Katastrophe. Wahrscheinlich ausgelöst durch eine chemische Selbstentzündung, explodieren Tonnen von Munition. Die Stichflammen schiessen bis 150 Meter in die Höhe.

Die Zerstörung 1947 in Mitholz war gross.

Neun Menschen sterben, sieben werden verletzt. Die Station Blausee-Mitholz der damaligen Lötschbergbahn wird zerstört, ebenso mehrere Häuser im Dorf. 40 Häuser werden beschädigt. Der Schaden wird auf 100 Millionen Franken geschätzt – was heute etwa 490 Millionen Franken entsprechen würde.

Eine Solidaritätswelle erfasst das Land, zahlreiche Sachspenden und mindestens 120'000 Franken gehen ein, unter anderem auch durch eine Sammlung der Glückskette. Der Armeechef, General Henri Guisan, sowie Bundesrat Karl Kobelt (FDP) besuchen den Ort.

16. März 1948

Da sich Munitionslager wie Mitholz als unsicher erwiesen, muss ein Plan zur Vernichtung des explosiven Materials her. Der Bundesrat beschliesst, mehrere 2500 Tonnen Munition im Vierwaldstätter-, im Thuner- und im Brienzersee zu versenken. Auch 1500 Tonnen Abraum des Unglücks in Mitholz wird in den Thunersee geschüttet.

1962

Bereits 1953 wurde in Mitholz mit dem Wiederaufbau begonnen, 1958 unterbrach man die Arbeiten aber wieder. 1961 spricht der Bund einen Kredit von 23 Millionen Franken. In der Kaverne soll ein grosses, unterirdisches Spital entstehen. 1962 beginnen die Bauarbeiten dazu.

1971

Das Spitalprojekt ist tot – es gilt als nicht mehr zeitgemäss. Die Arbeiten werden deshalb ein weiteres Mal eingestellt. In den Stollen richtet die Armee eine Truppenunterkunft für 100 Personen ein. Die Armeeapotheke betreibt ein Lager und eine Produktionsstätte.

2017

Lange bleibt es still um das Munitionslager – bis 2017. Der Bund schmiedet Pläne für ein neues Rechenzentrum und fasst die Kaverne bei Mitholz ins Auge. Dazu lanciert er eine neue Risikobeurteilung, um abzuschätzen, wie gefährlich die verbliebene Munition in Mitholz noch ist.

28. Juni 2018

Der Bundesrat informiert über die neuste Risikobeurteilung. Diese fällt ganz anders aus als die Untersuchungen von 1948 und 1986: Offenbar befinden sich immer noch rund 3500 Tonnen Munition und rund 1000 Tonnen Sprengstoff in eingestürzten Anlageteilen im Schuttkegel davor. Blitzeinschläge, Felsstürze, Selbstentzündungen oder auch Sabotage könnten immer noch zu grösseren Explosionen führen – ein zu hohes Risiko, so die Schlussfolgerung der Expertengruppe.

Eine Fliegerbombe im Schutt. (zvg/VBS)

Die Truppenunterkunft wird umgehend geräumt, die Apotheke geschlossen. Ab Dezember 2018 werden Sensoren und Wärmebildkameras installiert, im Juni 2019 beginnt die systematische Überwachung.

25. Februar 2020

Das VBS informiert über das weitere Vorgehen in Mitholz: Das Munitionslager soll soweit möglich geräumt werden. Dazu will das VBS das Dorf Mitholz vollständig evakuieren. Die Arbeiten sollen 2031 beginnen. Man rechnet mit Kosten von über einer Milliarde Franken. Vier Phasen sind vorgesehen:

2020 bis 2029

In einer ersten Phase werden erste Vorarbeiten gemacht und die Räumung geplant. Unter anderem soll eine Notumfahrung erstellt werden, der Fels gesichert und der «Dreispitz», eine instabile Felsformation in der Nähe des Lagers, abgetragen werden. Für diese Arbeiten ist keine Evakuierung nötig, Bahnverkehr und Autos können weiterhin ungehindert passieren.

Heikle Situation: Das Munitionslager befindet sich an einer wichtigen Bahn- und Strassenachse.

2020 bis 2024

In einer zweiten Phase geht es darum, die Überwachung des Grundwassers aufzugleisen. Auch soll eine erste Proberäumung stattfinden. Je nach Risiko kann es hierbei zu tageweisen Evakuierungen des Dorfes kommen.

Ab 2025

In der dritten Phase werden die Schutzmassnahmen, die ab 2020 geplant werden, umgesetzt. Um die Munition sortieren und entsorgen zu können, braucht es zudem Spezialanlagen. Auch in dieser Phase kommt es voraussichtlich nicht zu Evakuierungen. Verbunden sind diese Arbeiten jedoch mit erheblichem Lärm, Staub und Baustellenverkehr.

2031

Ab 2031 soll es dann zur eigentlichen Räumung kommen. Die Felskaverne soll im Tagebau abgetragen werden – Schicht für Schicht, bis zur überdeckten Munition. Während dieser Zeit kann das Dorf Mitholz nicht bewohnt werden, die Bevölkerung muss umziehen.