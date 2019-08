Bundesgericht und zweite Abstimmung: Das blüht Moutier

Wenn die einen von «Gerechtigkeit», die anderen von «Hohn» sprechen und beide Demokratie meinen, dann ist klar, wie tief der Graben ist, der Moutier spaltet. Am Donnerstag entschied das Berner Verwaltungsgericht als zweite Instanz, dass die Abstimmung, an der Moutier im Juni 2017 hauchdünn den Wechsel vom Kanton Bern zum Kanton Jura beschlossen hatte, zu Recht für ungültig erklärt wurde. Das Verwaltungsgericht stufte demnach die Einmischung von Moutiers projurassischem Stadtpräsidenten in den Abstimmungskampf als unzulässig ein. Auch sei der Vorwurf des Abstimmungstourismus nicht zu entkräften, weil sich Moutiers Behörden weigerten, das Stimmregister offenzulegen.

Für die projurassischen Separatisten ist die erneute Aberkennung ihres knappen Sieges an der Urne besonders schmerzhaft. Nicht zuletzt deshalb, weil sie in ihrem Empfinden den Kern der Jura-Frage trifft. Einmal mehr fühlen sie sich von bernischen Behörden übergangen: «Das ist keine unabhängige, sondern eine politische Entscheidung», sagt Valentin Zuber, PSA-Gemeinderat von Moutier und Sprecher des projurassischen Komitees Moutier Ville Jurassienne. «Ein bernisches Gericht hat noch nie eine unabhängige Entscheidung getroffen in der Jura-Frage und wird es auch nie tun.» Pierre-André Comte, Generalsekretär der separatistischen Bewegung Mouvement Autonomiste Jurassien, spricht von einer «démocratie bafouée» – einer verhöhnten Demokratie.

Anders klingt es natürlich im berntreuen Lager. Es sei Gerechtigkeit geschaffen worden, die Demokratie habe funktioniert, sagt Patrick Roethlisberger, FDP-Stadtrat und Sprecher des berntreuen Komitees Moutier-Prévoté. «Das Urteil belegt erneut, dass die Separatisten betrogen haben.» Deshalb sei das Vertrauen in die projurassischen Behörden zerstört. Das Komitee fordere deshalb, dass diese ihrer Ämter enthoben würden.

Wohl ein Fall fürs Bundesgericht

Das kommt aber für Marcel Winistörfer (CVP), Moutiers Stadtpräsidenten, nicht infrage. Er sei im November mit über 60 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. «Ich werde sicher nicht auf probernische Rücktrittsforderungen eingehen.» Und auch sonst sehe er die Vorwürfe nicht ein, die Abstimmung auf unzulässige Weise beeinflusst zu haben.

Wie es im Konflikt um die Kantonszugehörigkeit Moutiers weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Die Separatisten haben nun 30 Tage Zeit, um gegen das Urteil zu rekurrieren – heisst, damit vor Bundesgericht zu gehen. Zuber erwähnte am Donnerstag jedoch auch die Möglichkeit, auf einen Weiterzug zu verzichten und auf eine rasche Wiederholung der Abstimmung zu pochen. «Eine sofortige zweite Abstimmung haben wir derzeit nicht vor», sagte etwa der projurassische Comte. Und auch für Stadtpräsident Winistörfer, der sich vom Urteil zudem persönlich angegriffen fühlt, wäre ein Weiterzug wichtig, wie er dem «Bund» auf Anfrage sagte. Die Projurassier könnten wohl erst ein Bundesgerichtsurteil als solches akzeptieren, weil der Entscheid dann nicht mehr von einer bernischen Behörde kommt.

Bund und Kantone für Wiederholung

Die Tripartite Jurakonferenz, präsidiert von Justizministerin Karin Keller-Sutter, teilte im März mit, man wolle «unter Vorbehalt eines allfälligen Urteils des Bundesgerichts bereits Vorbereitungen für die eventuelle Durchführung einer neuen Abstimmung treffen, um Zeit zu gewinnen», sollte das Verwaltungsgericht die Annullierung der Abstimmung bestätigen. Dies sei nach wie vor die Haltung des Bundesrats, sagte Jean-Christophe Geiser, Sprecher des Bundesamts für Justiz auf Anfrage.

Zu dieser Haltung haben sich in der Tripartiten Konferenz auch die beiden Kantone Bern und Jura verpflichtet. Zwar zeigt sich der Kanton Bern «betroffen über das Ausmass der Unregelmässigkeiten», und der Kanton Jura schreibt, er nehme das Urteil mit Bedauern zur Kenntnis. Beide Regierungen teilen aber mit, Moutiers Bevölkerung solle sich in einem legalen, demokratischen Verfahren nochmals zur Frage äussern können.

Zweite Abstimmung nur mit Ausweis?

Früher oder später führt demnach wohl kein Weg an einer erneuten Abstimmung vorbei. Diese durchzuführen, ist jedoch nicht einfach. Winistörfer sieht keine Fehler ein; Proberner dagegen würden nach «bewiesenem Betrug» am liebsten gar nicht mehr abstimmen, und es müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Abstimmungstourismus und Einflussnahme durch Behörden verhindern. Der bernische Regierungspräsident Christoph Ammann (SP) konnte sich am Donnerstag noch nicht dazu äussern, wie solche Massnahmen konkret aussehen könnten.

Dass es zu einer Wiederholung kommen wird, glaubt auch Andreas Glauser, Direktor des Zentrums für Demokratie in Aarau. Er hat sich eingehend mit der Moutier-Abstimmung befasst. «Ich gehe schwer davon aus, dass das Bundesgericht die Wahl ebenfalls für ungültig erklären wird», sagt er. Winistörfers Eingriffe in die Abstimmung seien ein «besonders dilettantischer Fall». Jede Behörde wisse, dass solche Aktionen nicht zulässig seien.

Bei einer Wiederholung müsste der Kanton wohl rigidere Massnahmen ergreifen. «Ich plädiere auf eine briefliche Stimmabgabe zu verzichten», sagt Glauser. «In Kombination mit einer Identitätskontrolle beim persönlichen Urnengang können so die gröbsten Unregelmässigkeiten und Verstösse verhindert werden.»