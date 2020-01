«Zu meiner Zeit wurde nicht über lesbische Liebe geredet»

Ältere Frauen, die Frauen lieben? «Viele können sich gar nicht vorstellen, dass es das gibt», sagt Regina Moser. Die 65-jährige Bernerin weiss, wovon sie spricht. Sie setzt sich für die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen im Alter ein. Ganz viel geschehe in späteren Jahren im kleinen Kreis, im privaten Rahmen. «So kriegt man von diesen Frauen, die zusammenleben, nicht viel mit.»

Lange Zeit ahnte sie aber selber nichts von der Liebe zwischen Frauen – und dass sie sich selber in eine verlieben könnte. Moser wurde in eine eher konservative Familie hineingeboren, in der Homosexualität verpönt war. «Zu meiner Zeit wurde nicht über lesbische Liebe gesprochen», sagt sie. Ihr Leben war von Tabuisierung, Selbstfindung und Verdrängung bestimmt. So lebte Moser ihre erste Beziehung mit einer Frau erst mit 41 Jahren. Tief drin habe sie es aber schon ganz früh gespürt: «Ich liebe Frauen – aber ich hatte damals keine Worte dafür.»

Um Antworten zu finden, hatte sie bereits in ihrer Jugend Nachforschungen angestellt. Während ihrer Ausbildung zur Primarschullehrerin fand sie in der Bibliothek ein rotes Büchlein über Homosexualität. Nur ganz wenige Seiten behandelten die Frauen. Es beschrieb Lesben als männliche Frauen mit Bubikopf, die Lastwagen fahren, eine schlechte Beziehung zum Vater hätten und keinesfalls Kinder wollten. Nichts davon traf auf Moser zu. Also fragte sie sich: «Liebe ich nun Männer oder Frauen?» Um das herauszufinden, wollte sie mit einem Mann schlafen. «Ich war überzeugt, dass ich es dann wüsste – das war ein absurder Gedanke.»

Etwas fehlte immer

In einer Kiste auf dem Dachboden bewahrt die Pensionärin eine Fotografie einer jungen Frau auf. «In sie war ich in meiner Jugend verliebt, das ist mir heute klar», sagt sie und lächelt. Einige Male, wenn sie sich in eine Frau verliebte, deutete sie es um: «Ich dachte, ich finde ihren Freund toll, nicht sie.» Sie verliebte sich auch in Männer. Diese Verhältnisse hielten nie lange, weil etwas zu fehlen schien.

Die Beziehung zum Vater ihres Sohnes dauerte schliesslich sechs Jahre, ging aber zwei Jahre nach der Geburt in die Brüche. «Es war ein oft schwieriges Verhältnis.» Auch hier fühlte es sich für Moser nicht ganz richtig an. Bevor sie Mutter wurde, lebte Moser als junge Frau 15 Jahre in Basel und arbeitete da als Lehrerin und Logopädin. Daneben leistete sie migrationspolitische und feministische Freiwilligenarbeit.

In der Lesbenszene war sie jedoch nicht unterwegs. Einmal besuchte sie einen Quartiertreff, um diese Leute kennen zu lernen. «Dass sich dort Lesben trafen, erfuhr man nur durch Mundpropaganda», sagt sie. Die Frauen dort waren ihr jedoch zu extrem. Auch die aufkommende Frauenbefreiungsbewegung (FBB), die erstmals in den 1960er-Jahren in Zürich in Erscheinung trat, war ihr viel zu radikal.

Moser engagierte sich erst später in der Lesbenszene. Sie war ab 2010 fünf Jahre im Vorstand der Lesbenorganisation Schweiz (LOS) und war Mitorganisatorin für Veranstaltungen am internationalen «Coming-out Day» am 11. Oktober. Dabei sollten sich alle Menschen jeglicher sexueller Orientierung angesprochen fühlen – auch heterosexuelle Personen. «Es geht alle etwas an», ist Moser überzeugt. Ihr eigenes Coming-out hatte sie, als sie mit 41 Jahren ihre erste Frauenbeziehung lebte. Ihr Sohn war damals 11 Jahre alt.

Frauenliebende Mütter

Um lesbische Frauen, die auch Mütter waren, kennen zu lernen, traf sie sich mit anderen in der Gruppe «Frauenliebende Mütter», um sich mit Lesben in derselben Situation auszutauschen. Inzwischen liegt Moser die Sichtbarkeit älterer Lesben am Herzen. So gründete sie mit 57 Jahren die Gruppierung der «Silberlesben», wo sich ältere Lesben vernetzen können. «Diese Frauen sollen sich im Alter nicht verstecken müssen.»

Nach 45 Jahren Berufstätigkeit und langer Freiwilligenarbeit widmet sich Moser heute der Literatur und dem Singen in einem Chor. Zudem ist sie Grossmutter einer 4-jährigen Enkelin. Obwohl es nicht immer einfach war, fühle sie sich heute, als sei sie «angekommen». «Ich finde es schön, Frauen zu lieben.» Manche würden sich dies ein Leben lang nicht eingestehen.