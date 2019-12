Brand im Kirchturm verläuft glimpflich

In Herzogenbuchsee ist am Dienstagmorgen der Turm der reformierten Kirche in Brand geraten. Es rückten mehr als 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Buchsi-Oenz, Thunstetten und Langenthal aus. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein erheblicher Sachschaden, wie die Kantonspolizei am Nachmittag mitteilte. Zur Brandursache kann sie noch keine Angaben gemacht werde, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

In Herzogenbuchsee brennt es in der reformierten Kirche. (Video: Leser-Reporter)

Wie die Feuerwehr Buchsi-Oenz kurz nach dem Mittag bestätigte, konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Auch ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile hat verhindert werden können. Die Nachlöscharbeiten sind noch im Gang, es gehe nun darum, verbleibende Glutnester zu löschen. Unterdessen wurde mit der Unterstützung der Feuerwehr Goldisberg eine Brandwache gestellt.

Dank des Löscheinsatzes der Feuerwehr hätte ein Übergreifen des Brandes auf das Kirchenschiff verhindert werden können, schreibt die Polizei weiter. Das Innere des Kirchturms sei aber stark beschädigt; zur genauen Abklärung der Schäden wurde ein Statiker beigezogen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der räumlichen Verhältnisse rund um die Kirche relativ aufwändig. Beispielsweise habe eine Autodrehleiter nicht direkt vor den Turm gestellt werden können. Die Feuerwehrleute konnten aus Sicherheitsgründen nicht in den Turm steigen, sondern mussten das Feuer von ausserhalb bekämpfen. Zu diesem Zweck kamen auch private Hebebühnen zum Einsatz.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten am Kirchenturm. Bild: Thomas Peter

Die Meldung über den Rauch im Kirchenturm ging bei der Polizei am Morgen um acht Uhr ein. Vorsorglich wurde eine Ambulanz aufgeboten. Das sei in solchen Fällen normal, sagte der Mediensprecher.

Gottesdienst wird verlegt

Christoph Tanner zeigt sich «schockiert» von dem Vorfall: «Ich habe keine Worte», meint der Kirchgemeindepräsident. Er wohnt in der Nähe der Kirche und war zuhause als er die starke Rauchentwicklung feststellte und kurz darauf die Sirenen hörte. Positiv sei nur, dass bei dem Brand niemand verletzt worden sei, sagt Tanner.

Besonders ärgerlich hingegen ist der Brand für die Kirchgemeinde, weil die Innenräume der Kirche erst kürzlich saniert worden waren. Die Arbeiten hatten vor rund einem Jahr abgeschlossen werden können. Tanner rechnet damit, dass bei dem Feuer auch die Stromverteilung im Kirchturm komplett zerstört wurde.

Der geplante Familiengottesdienst um 17 Uhr und die Christnachtfeier um 22 Uhr, die beide in der Kirche hätten stattfinden sollen, werden nun ins Kirchgemeindehaus verlegt. Ob der Weihnachtsgottesdienst morgen Mittwoch in der Kirche durchgeführt werden kann, sei noch offen, sagt Tanner.

Zivilschützer bringen Kulturgüter in Sicherheit

Neben der Feuerwehr, der Sanität und der Polizei waren auch Angehörige des Zivilschutzes aufgeboten, die vereinzelt schützenswerte Kulturgüter aus dem Innern der Kirche in Sicherheit brachten. Während des Einsatzes mussten die Zufahrtsstrassen zur Kirche gesperrt werden. Die Hauptverkehrsachsen waren nicht betroffen.

Die engen Platzverhältnisse erschweren die Löscharbeiten. Foto: Thomas Peter

(we/nag/swl/sda)