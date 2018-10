Juristische Fakultät fällt vor Gericht durch

Der 24-jährige Jura-Student Jan Sigrist kann in seinem Lebenslauf bereits einen Erfolg festhalten: Er hat einen Rechtsstreit gegen die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Bern gewonnen.

Stein des Anstosses ist eine Prüfung: Eine Professorin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät hatte im vergangenen Juni eine Prüfung im Fach Schuldbetreibungs- und Konkursrecht durchgeführt. Der Test war mit einer Prüfung aus dem Jahr 2013 praktisch identisch. Die Fragen mitsamt Lösungsraster waren im Internet für die Studierenden einfach erhältlich – auch Sigrist hatte sie vorgängig angeschaut.

Nach dem Bemerken des Fehlers ordnete die Fakultät eine Wiederholung an. Dagegen wehrten sich sieben Studierende bei der Rekurskommission der Universität, die ihre Beschwerde jedoch abwies.

Wiederholung nicht rechtens

Also wiederholten die rund 190 betroffenen Studierenden die Klausur. Doch das bernische Verwaltungsgericht gibt den Studierenden im am Montag publizierten Urteil recht: Sie hätten nicht erneut antreten müssen. Die Universität sei «rechtswidrig» vorgegangen, so das Urteil.

Natürlich sei es ein sehr gutes Gefühl gewesen, Recht zu erhalten, sagte Sigrist am Montag auf Anfrage. Gross feiern werde er den Entscheid aber nicht, sondern einfach mit jenen Menschen anstossen, die ihn in der Zeit unterstützt hätten. Er habe den Prozess als «sportlichen Schlagabtausch» erlebt und dabei viel gelernt. Er hoffe, dass die Universität den Entscheid ebenfalls sportlich nehme: «Wenn man Juristen ausbildet, sollte man damit rechnen, dass sie einem auf die Finger schauen.»

Sein Bild von der Uni habe deswegen nicht gelitten, sagt er: «Fehler passieren überall.» Grossmehrheitlich habe er das Studium genossen. Eine akademische Laufbahn will er dennoch nicht antreten: «Ich arbeite gerne in der Praxis», sagt Sigrist, der zur Zeit ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei absolviert. Danach möchte er die Anwaltsprüfung absolvieren. Wird der Entscheid rechtskräftig, erhält er die Note der ersten Prüfung ins Zeugnis geschrieben – wie sie ausfällt, hat er noch nicht erfahren. Seine Kommilitonen erhielten bereits die Note der Wiederholungsprüfung; diese wird mangels Beschwerde nicht geändert. Die Uni muss auch keine Parteikosten übernehmen, da der Student nicht durch einen Anwalt vertreten wurde.

«Gütesiegel für Uni»

«Das Urteil ist wegweisend für die Schweizer Bildungsorganisationen», sagt Tobias Vögeli, Vorstandsmitglied der Studentinnenschaft der Uni Bern. Denn immer wieder komme es vor, dass Professoren oder Lehrer ihren Studenten und Schülerinnen alte Prüfungen vorlegten. Das Urteil sei auch gar nicht schlecht für die Universität, sagt Vögeli mit einem Schmunzeln: «Dass eine Handvoll Jus-Studis gegen eine Uni mit Rechtsabteilung und eigener juristischer Fakultät vor Gericht gewinnt, ist ein hervorragendes Gütesiegel für die juristische Ausbildung an der Universität Bern.»

Uni sagt nichts

Die Universität wollte sich zum Fall nicht äussern. Man müsse das Urteil zuerst analysieren, bevor man Stellung nehmen könne, heisst es in einer Mitteilung. Darin schreibt die Kommunikationsabteilung der Universität aber auch: «Die Universitätsleitung und die Fakultäten sind sich darin einig, dass die integrale Wiederverwendung von alten Prüfungen ohne relevante Modifikationen zu vermeiden ist.» Der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Professor Peter V. Kunz, weilt zur Zeit in den USA und war nicht erreichbar. Im Januar sagte er zum «Bund», er habe «eine Spezialkommission mit Verbesserungsvorschlägen» beauftragt. Diese solle neue Richtlinien oder eine Wegleitung zum Erstellen von Prüfungen verfassen.

(Der Bund)