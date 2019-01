Totes Baby von Reconvilier: Zwei Personen in Gewahrsam

Nach dem Fund eines toten Säuglings in Reconvilier (Berner Jura) hat die Berner Kantonspolizei zwei Personen in polizeilichen Gewahrsam genommen: Die Mutter und einen Mann. Der Mann befindet sich unterdessen in Untersuchungshaft, die Frau in ärztlicher Behandlung.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten, gehen Justiz und Polizei davon aus, dass das Kind bei der Geburt gelebt hat. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen sind aber noch nicht abgeschlossen.

Die Umstände, die zum Tod des Kindes geführt hätten, würden weiterhin untersucht. Es gelte zu klären, ob und inwiefern eine Straftat vorliege und welche Rollen die beiden angehaltenen Personen bei den Ereignissen gespielt hätten. Für beide gelte die Unschuldsvermutung.

Der tote Säugling war am vergangenen Donnerstag im Bereich der Parkplätze bei der lokalen Festhalle aufgefunden worden. Am Freitag teilten Justiz und Polizei mit, sie hätten eine Frau ermittelt, bei der es sich um die Mutter handeln dürfte. Gemäss aktuellen Erkenntnissen hat sich diese Annahme bestätigt. Diese junge Frau wurde - gleich wie der Mann - am Freitag von der Polizei angehalten. Sie befindet sich jetzt in Obhut einer geeigneten Institution, damit sie medizinisch behandelt werden kann. (SDA)