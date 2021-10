Umstrittener Unternehmer – Bernard Tapie ist tot Er war einer der bekanntesten Franzosen. Nun ist der ehemalige Adidas-Besitzer im Alter von 78 Jahren gestorben. UPDATE FOLGT

Der französische Geschäftsmann und einstige Adidas-Besitzer Bernard Tapie ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie der Zeitung «La Provence» sagte. Tapie war ein schillernder und in Frankreich höchst umstrittener Manager und Ex-Politiker, in der Schweiz war er vor allem als ehemaliger Adidas-Besitzer bekannt.

Unter dem sozialistischen Präsidenten François Mitterrand war Tapie in den 90er Jahren Minister für Städtebau. Er war zudem verantwortlich für einen der grössten Skandale der europäischen Fussballgeschichte: Wegen der Schmiergeldaffäre um den Verein Olympique Marseille, den er 1986 gekauft hatte, wurde er Ende 1995 zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Schon zuvor musste Tapie Privatinsolvenz anmelden.

