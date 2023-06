Figurenspiel am Zytglogge: Berner Bär mit Krone. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Sie haben schon das Bundeshaus, sie haben die meisten Bundesangestellten, sie gewinnen immer im Fussball. Und sie haben nie Stress beim Einkaufen. «Aaaawwääämmmiiisches?»

Und doch ist es offenbar nie genug. Regionale Ausgewogenheit? Kultureller Zusammenhalt? Schon mal gehört, ihr Berner?



Bernerinnen und Berner aus der SP, allen voran Nationalrat Matthias Aebischer und auch die Berner Regierungsrätin und Ex-Nationalrätin Evi Allemann, erwägen, für die Nachfolge von Alain Berset zu kandidieren.



Das ist, mit Verlaub, daneben! Ausgerechnet Mitglieder einer Partei, die sonst eigentlich ein recht feines Gespür für Ungerechtigkeiten gegenüber Minderheiten hat, lassen dieses Gespür – wenn es um den Bundesrat geht – vermissen.

Die Bundesversammlung muss darauf achten, dass die Regionen und die Sprachgemeinschaften angemessen im Bundesrat vertreten sind.

Im Bundesrat sitzt heute schon, noch inklusive des Freiburgers Alain Berset, eine krasse bernisch-westschweizerische Mehrheit. Diese Übervertretung der Westschweiz (inklusive Bern) wird auch nach den Bundesratswahlen vom Dezember bestehen bleiben. Denn Rösti (BE), Amherd (VS), Parmelin (VD) und Baume-Schneider (JU) werden per Ende Jahr wohl nicht auch noch den Hut nehmen.



Die Verfassung verlangt: Bei der Bundesratswahl muss die Bundesversammlung darauf achten, dass die Regionen und die Sprachgemeinschaften angemessen vertreten sind.



Würden die Bernerinnen und Berner diesen dem inneren Frieden dienenden Verfassungsgedanken verinnerlichen, gäbe es für sie bei medialen Anfragen über persönliche Bundesratsambitionen nur eine Antwort: «Vielen Dank für die Ehre, aber jetzt sind andere dran.»



«Dran» ist jetzt ein Mann, der entweder aus Basel oder aus Zürich kommt, ein Städter. Allenfalls auch eine Frau, die aus den genannten Städten oder aus der Region Innerschweiz oder aus dem Kanton Graubünden kommt.



««Aaaawwääämmmiiisches?» Sicher nicht an euch, Berner Politikerinnen und Politiker!

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos

