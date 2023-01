Unser System verhindert, dass Politikerinnen und Politiker abheben: Bundespräsident Alain Berset letzte Woche auf Arbeitsbesuch in Wien. Foto: Keystone

Vor Jahren verfasste ich für den Thinktank Avenir Suisse ein Buch zur Schweizer Politik in der Krise und forderte darin eine Aufwertung des Bundespräsidiums. Es ging darum, die generelle Strategiefähigkeit sowie die Führung in Krisenzeiten in der Schweiz zu stärken. Mehr und mehr komme ich zur Überzeugung, dass ich damals irrte, und der Fall Berset liefert nun die anschauliche Begründung dafür.