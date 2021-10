Medizin-Nobelpreis – Berührung ist die erste Sprache David Julius und Ardem Patapoutian werden für ihre Arbeiten zum Tastsinn und Temperaturempfinden mit dem Nobelpreis ausgezeichnet – die Entdecker von Corona-Impfstoffen gehen hingegen leer aus. Werner Bartens

Rezeptoren in der Haut ermöglichen es, die Umwelt zu ertasten.

Der Sprecher des Nobelkomitees, Thomas Perlmann, kam ein paar Minuten zu spät, um die Gewinner des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie oder Medizin zu verkünden. Selten war der Druck der Öffentlichkeit wohl so gross gewesen. Seit eineinhalb Jahren sucht die Corona-Pandemie die Welt heim. Nie gab es in so kurzer Zeit so viele Veröffentlichungen zu einem Forschungsthema wie zu dem Themenkomplex Sars-CoV-2 und den Therapien und Impfungen dagegen.

Sogar von Fachleuten war bestaunt worden, dass es innerhalb von nur zehn Monaten gelungen war, zur Bekämpfung der neuartigen Virusinfektion nicht nur einen, sondern gleich mehrere Vakzine zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Was hätte also näher gelegen, als die Entwickler der mRNA-Impfstoffe, das Biontech-Ehepaar Özlem Türeci und Ugur Sahin oder die US-Wissenschaftler Katalin Karikó und Drew Weissman sowie den Tübinger Biologen und Curevac-Gründer Ingmar Hoerr für ihre bahnbrechenden Pionierarbeiten mit der höchsten Ehrung der Wissenschaft auszuzeichnen?

Ob dem Nobelkomitee die feine Ironie bewusst war, dass sie auf den Druck und die Erwartungen von aussen reagierten, in dem sie zwei Wissenschaftler auszeichneten, die über Druck und Tastsinn geforscht hatten? Den diesjährigen Nobelpreis erhalten David Julius und Ardem Patapoutian dafür, dass sie die Rezeptoren für Temperatur und Berührung in der Haut entdeckt haben. Seine Verspätung bei der Bekanntgabe begründete Komitee-Sprecher Perlmann damit, dass er die beiden Preisträger zunächst nicht erreicht habe. Als er sie schliesslich am Telefon hatte, seien beide «sehr überrascht, vielleicht sogar etwas geschockt» gewesen. Offenbar hatten Julius und Patapoutian selbst auch nicht mit der wohl angesehensten wissenschaftlichen Auszeichnung weltweit gerechnet, jedenfalls nicht unbedingt in diesem Jahr.

Berührung ist die erste Sprache, bevor Babys anderweitig kommunizieren können

Die Arbeiten der beiden sind absolut preiswürdig, darin sind sich die meisten Wissenschaftler einig. Berührung ist die erste Sprache. Bevor Babys anderweitig kommunizieren können, «verstehen» sie die Intensität des Drucks im Mutterleib. Sie spüren unmittelbar nach der Geburt sofort, ob sie sanft, fest oder gar grob in den Arm genommen und angefasst werden. Dass die sensiblen Nervenfasern, also jene Neuronen, die Reize von der Peripherie zum Rückenmark führen und dann weiter zum Gehirn, wo sie verarbeitet werden und zu Bewusstsein gelangen, auch die Empfindungen für Temperatur, Druck und andere Stimuli weiterleiten, ist schon länger bekannt. Der Philosoph René Descartes postulierte bereits im 17. Jahrhundert, dass der durch eine brennende Flamme am Fuss ausgelöste Schmerz ein mechanisches Signal an das Gehirn senden würde. Joseph Erlanger und Herbert Gasser erhielten 1944 den Medizin-Nobelpreis dafür, dass sie unterschiedliche sensorische Nervenbahnen identifizierten, jene, die schmerzhafte, und jene, die angenehme Reize weiterleiten.

Julius und Patapoutian entschlüsselten nun, wie diese Erregungsweiterleitung beginnt, durch welchen Mechanismus nahe der Hautoberfläche sie überhaupt angestossen wird. Sie wollten verstehen, wie die Aussenwelt unser Inneres erreicht und fein unterscheiden kann zwischen Zärtlichkeit, Handauflegen und Schulterklopfen. Julius, 1955 in New York geboren, benutzte in den späten 1990er-Jahren Capsaicin, die für die extreme Schärfe von Chili-Schoten verantwortliche Substanz, die auch brennende Hautreizungen hervorrufen kann. An der University of California in San Francisco, wo er seit 1989 tätig ist, katalogisierte der Physiologe mit seinem Team Tausende Fragmente der Erbsubstanz DNA – und zwar solche, die in jenen Nervenbahnen exprimiert werden, die auf Schmerz, Berührung und Hitze reagieren. Eines dieser DNA-Fragmente werde schon für ein Protein kodieren, das auf die Stimulation durch Capsaicin anspricht, so die Hoffnung der Forscher.

In der Zellkultur brachten die Wissenschaftler Gene in Zellen zur Ausprägung, die normalerweise nicht auf Capsaicin ansprechen, bis sie schliesslich jenes Gen entdeckten, das die Zellen empfindlich auf den Scharfmacher aus der Chili-Schote reagieren lässt. Dieses Gen enthält den Bauplan für einen Eiweissstoff, der als Ionen-Kanal fungiert und damit die Eigenschaften eines Rezeptors hat. Der Ionenkanal in dem als TRPV1 bezeichneten Protein ist normalerweise geschlossen, bei schmerzhafter Hitze mit Temperaturen jenseits von 40 Grad öffnet sich die Schleuse jedoch und stimuliert durch den Ionenfluss die Reizweiterleitung in den angrenzenden Nervenzellen.

Damit hatte Julius einen hitzeempfindlichen Rezeptor entdeckt, der aktiv ist, wenn Wärme als schmerzhaft empfunden wird und mit dessen Hilfe das Temperaturempfinden in elektrische Nervensignale übersetzt wird. Schon bald wurden etliche weitere Temperaturrezeptoren entschlüsselt, die nicht nur auf den Schmerz bei grosser Hitze reagieren, sondern auch auf Kältereize, denen die Haut ausgesetzt ist.

Unklar war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch, wie die Signale durch mechanischen Druck von aussen – als zarte Berührung oder kräftige Umarmung – in das Nervensystem eingespeist werden. Ardem Patapoutian, der 1967 in Beirut geboren wurde, aber schon als Jugendlicher mit seinen Eltern nach Kalifornien übersiedelte, machte sich an den Scripps-Forschungsinstituten im kalifornischen La Jolla auf die Suche nach entsprechenden Rezeptoren. Der Molekularbiologe identifizierte Zellen, die auf Druck von Mikropipetten elektrische Signale aussandten. In den Zellmembranen mussten sich Ionen-Kanal-Proteine befinden, vermutete der Forscher, die ähnlich wie die Temperaturrezeptoren, nur eben auf Berührung reagierten.

72 Kandidaten-Gene kamen in die engere Wahl und wurden nach und nach ausgeschaltet, um zu erkennen, wann der mechanische Druck kein elektrisches Signal mehr auslöste. Schliesslich fand sich jener Erbgutschnipsel, der für den Druckrezeptor kodierte, der als Piezo1 bezeichnet wurde – bald kam Piezo2 hinzu. Beide Ionenkanäle finden sich vermehrt in sensorischen Nervenendigungen, wobei sich Piezo2 als jener Druckrezeptor erwies, der zudem den Druck in der Blase, in Blutgefässen sowie die Propriozeption vermittelt, also die Lage und Stellung des Körpers und der Gliedmassen im Raum.

Warum wurden Wissenschaftler übergangen, die zur Entwicklung von Corona-Impfstoffen beigetragen haben?

Die nobelpreiswürdigen Entdeckungen von David Julius und Ardem Patapoutian geben jedoch nicht nur einen faszinierenden Einblick in die Physiologie der Sinne und Empfindungen und wie die Feinjustierung von Berührungen abläuft, die in Nuancen unterschieden werden können. Sie ermöglichen zudem neue medikamentöse Therapieansätze auf Ebene der Rezeptoren, etwa zur Behandlung chronischer Schmerzen, die viele Ursachen haben können, zumeist aber mechanisch, entzündlich oder neuropathisch bedingt sind.

Kurz nach der Verkündung des Preises wurde das Nobelkomitee bereits mit dem Thema konfrontiert, das unweigerlich nach dieser Entscheidung angesprochen werden musste. Zwar gönnen etliche Forscherkollegen Julius und Patapoutian den Preis; sie sind aber überrascht über den Zeitpunkt. «Wir müssen über Covid reden», sagte einer der anwesenden Journalisten nach der Bekanntgabe. Ob denn keine der Entdeckungen und Veröffentlichungen zur Corona-Pandemie oder vielleicht zur Impfstoffentwicklung die Jury überzeugt habe. Sprecher Perlmann reagierte ausweichend, sprach von vielen beeindruckenden Forschungsleistungen im vergangenen Jahr und der Geheimhaltungspflicht des Komitees – und zeigte damit wieder einmal eindrucksvoll, wie faszinierend vielfältig Menschen auf Druck reagieren können.

