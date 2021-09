Neuer Studiengang – Beruf: Outdoormanagerin Gute Nachrichten für Skilehrer und Bergführerinnen: Jetzt gibt es die Weiterbildung zum Outdoormanager – erstmals in Europa. Christoph Ammann

Bietet ab 2022 ein Nachdiplomstudium in Outdoormanagement an: Nicole Diermeier, Geschäftsführerin und Gesamtschulleiterin der Höheren Fachschule für Tourismus (IST). Foto: zvg

Schlechtes Wetter und das Fernbleiben ausländischer Alpinisten vermiesten vielen Schweizer Bergführern den Sommer. Und die Schneesportlehrerinnen blicken auch nicht gerade auf einen einträglichen Winter zurück; coronabedingt lief das Geschäft auf den Pisten und in den Freerider-Revieren sehr verhalten. Es fehlte an solventer Kundschaft, vor allem aus Grossbritannien und Übersee.

«Der Tourismus befindet sich in einem Wandel, die Klimaveränderung und seit Frühling 2020 auch die Pandemie sind dafür mitverantwortlich», sagt Nicole Diermeier. Die Geschäftsführerin und Gesamtschulleiterin der Höheren Fachschule für Tourismus (IST) in Zürich und Lausanne will die Veränderungen antizipieren: Die IST bietet ab Januar 2022 eine Weiterbildung an, die etwa Skilehrern, Bergführerinnen, Wanderleitern oder Bikeguides neue Perspektiven aufzeigt – eine Begleitung auf dem Weg vom Einzelkämpfer zum vernetzt denkenden Unternehmer.