Lieferprobleme bei den VBZ – Beschaffung stockt: Die neuen Zürcher Trams verspäten sich Eigentlich sollten bereits Passagiere mit dem neuen Flexity-Tram herumkurven. Doch sie müssen sich gedulden. Patrice Siegrist

Noch nicht so viele da wie geplant: Die VBZ müssen länger auf die neuen Flexity-Trams warten. Foto: Keystone

Die VBZ können ihren Fahrplan nicht einhalten: Die neuen Flexity-Trams haben Verspätung. Bis Ende Jahr hätten 10 bis 12 neue Fahrzeuge in Zürich-Altstetten ankommen und einige davon bereits Passagiere befördern sollen. Doch daraus wird nichts. Hersteller Bombardier hat Lieferprobleme. Aktuell stehen erst zwei Flexity-Trams in Zürich-Altstetten, wie die VBZ am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung schreiben. «Lieferant Bombardier rechnet trotz der schwierigen Umstände damit, bis Ende 2020 acht abliefern zu können.» Bis Ende 2021 sollen 17 weitere dazukommen. Doch das sei alles «vorsichtiger Optimismus», weitere Verzögerungen seien durchaus möglich.