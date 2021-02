3 Paris

So, einer der Favoriten greift ein: Dominik Paris. Topspeed zu Beginn, gibt acht Hundertstel Vorsprung. Dann baut er aus, auf 34 Hundertstel. In der Mitte verliert er etwas an Tempo, verpasst beinahe ein Tor, das hat sicher Zeit gekostet. Und wie! Zwischenzeitlich sind es 1,34 Sekunden Rückstand, am Schluss ist es 65 Hundertstel. Unglaublich, wie der nochmals aufholen konnte.