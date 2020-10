Die Zahl der positiv Getesteten hat im Kanton Zürich in den vergangenen Tagen Höchstwerte erreicht. Fast 1000 Fälle kamen am Mittwoch hinzu, gegen 800 am Donnerstag. Die Kurve zeigt steil nach oben, es wird allerdings auch mehr getestet als während der ersten Welle.

Gemessen an der Bevölkerung zählt Zürich im Vergleich mit anderen Kantonen aktuell nicht zu jenen, in denen sich das Coronavirus in den letzten zwei Wochen am stärksten ausgebreitet hat. Die Westschweizer Kantone sowie Schwyz und Appenzell Innerrhoden sind härter getroffen.