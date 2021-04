Neue Zahlen zu Verurteilungen – Beschuldigten Vergewaltigern drohen in Zürich kaum Konsequenzen Wer im Kanton Zürich einer Vergewaltigung beschuldigt wird, kommt in 12 von 13 Fällen straffrei davon. Das zeigt eine neue Untersuchung. Wie kann das sein? Lisa Aeschlimann

In der Schweiz reicht ein «Nein» nicht, damit es bei den Behörden als Vergewaltigung angesehen wird. Demonstrantinnen fordern ein zeitgemässes Sexualstrafrecht. Foto: Imago/Christian Mang

Dezember 2017, nahe Winterthur. Eine damals 19-Jährige und ein 21-Jähriger treffen sich in seiner WG. Sie kennen sich aus dem Freundeskreis, am Abend zuvor hatten sie das erste Mal Sex – einvernehmlich. Der nächste Abend beginnt friedlich, ihr wird aber immer unwohler, wie die Frau später vor Gericht sagt. Sie verpasst den letzten Zug und willigt ein, bei ihm zu übernachten. Sie legt sich neben ihm ins Bett und sagt, dass sie keinen Sex möchte.

Er aber will – und dreht sie immer wieder zu sich. Sie sagt wieder und wieder, er solle sie in Ruhe lassen. Er packt sie am Hals, sie kann kaum mehr atmen. Sie versucht, sich aus seinem Griff zu winden, ihn wegzustossen, mit den Händen zu kratzen. Vergebens. So steht es in der Anklageschrift.