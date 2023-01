«Sexbomben»-Affäre – Beschuldigter Zürcher Stadtpolizist quittiert den Dienst Ein Polizist der Stadtpolizei Zürich hatte eine 19-jährige Influencerin als «Sexbombe» und «Männertraum» bezeichnet. Nun hat er das Polizeikorps verlassen.

Die 19-jährige Tiktokerin aus Österreich erhob Vorwürfe gegen einen Beamten der Stadtpolizei – nun hat der Beschuldigte den Dienst quittiert. Foto: Screenshot Tiktok

Ein Wachtmeister der Zürcher Stadtpolizei war zu Jahresbeginn wegen seiner Aussagen gegenüber einer 19-jährigen Influencerin aus Österreich in die Schlagzeilen geraten. Die junge Frau hatte die Polizei damals wegen eines anderen Vorfalls in einem Zürcher Hotel um Hilfe ersucht.

In der Folge bezeichnete der Wachtmeister die Frau in einem Mailverkehr – den sie später publik machte – unter anderem als «Sexbombe» und «Männertraum». Sein Rat an die junge Frau: Sie solle «etwas langsamer machen», um derartigen Vorfällen künftig vorzubeugen.

Nun hat der Polizist die Stadtpolizei offenbar verlassen. Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung», dass der langjährige Wachtmeister nicht mehr im Dienst sei.

Unter welchen Umständen die Kündigung zustande kam, ist unklar. Die Stadtpolizei hatte sich allerdings bereits kurz nach dem Vorfall vom Verhalten des Polizisten distanziert und klargemacht, dass es zu einer internen Untersuchung kommen würde.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.