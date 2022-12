Arndt-Helge Grap – Besitzer von Superjachten tanzen zu seiner Musik Er ist mit Hintergrundmusik für Kreuzfahrtschiffe reich geworden. Ein Gespräch über Geld, Wünsche russischer Oligarchen und nervige Gitarren-Soli. Saskia Aleythe , Michael Kläsgen

Er sorgt weltweit für die richtige Hintergrundmusik: Arndt-Helge Grap. Quelle: Radiopark

An grossen Tönen kommt man im Büro des Hamburgers Arndt-Helge Grap nicht vorbei: Die Wände sind voll mit Regalen, in denen CDs aus aller Welt versammelt sind, ein riesiges Musikarchiv in der Hamburger Innenstadt. Der 57-Jährige kreiert Hintergrundmusik für Hotels, Einkaufszentren, Kreuzfahrtschiffe, seit 2003 mit seiner Firma Radiopark. Vor dem Gespräch hat er sich morgens um sechs mit Kraftsport in Schwung gebracht – für manches ist doch ein bisschen mehr nötig als Musik.