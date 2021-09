Superfood Ghee – Besser als Butter Ayurveda-Anhänger schwören darauf, weil es die Gesundheit fördere und Entzündungen hemme. Ein Selbstversuch in fünf Episoden samt Curryrezept. Daniel Böniger

Und was kocht man jetzt mit selbst gemachtem Ghee? Foto: Getty Images/iStockphoto

Ghee – die vier Buchstaben tauchen regelmässig in der kulinarischen Berichterstattung auf. Und trotzdem habe ich mich bis jetzt nicht darum gekümmert, wie man sie eigentlich korrekt ausspricht. So wie der französische Name «Guy»? Oder doch wie der siebte Buchstabe im Alphabet, also «Ge»?

Erstmal egal. Sicher ist, dass in indischen Rezepten oft mit dieser Zutat gekocht wird. Dass sich Stars wie Kourtney Kardashian jeden Morgen einen Kaffeelöffel davon zuführen – wohlgemerkt auf nüchternen Magen. Und dass nicht zuletzt die ayurvedische Lehre darauf schwört. Die Zutat wird mit Lobpreisungen überhäuft, etwa wenn auf ein altes pakistanisches Sprichwort verwiesen wird: «Was Ghee für dich tun kann, können nicht mal Mutter und Vater.» Höchste Zeit, mich eingehender mit dem Superfood zu beschäftigen.