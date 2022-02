Sweet Home: Ideen für kleine Wohnungen – Besser wohnen mit wenig Platz Mit diesen Tricks und klugen Einrichtungsstrategien kommen kleine Wohnungen gross raus. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Wählen Sie eine ruhige Farbpalette

Harmonischer Stil: Helle Naturfarben sind eine gute Wahl für kleine Wohnungen. Foto über: Alvhem

Wer in eine kleine Wohnung zieht, ist oft überfordert. Man möchte, dass die Wohnung schön und wohnlich wird und fühlt sich von den kleinen Räumen eingeschränkt. Beginnen Sie mit etwas Einfachem, nämlich der Farbigkeit. Wer unsicher ist, wählt am besten eine ruhige, helle Farbpalette. Neutrale Farben passen alle gut zusammen, das Angebot an Möbeln und Wohnaccessoires in hellen Naturfarben ist gross und Sie brauchen kein Interiordesigntalent, um alles harmonisch zusammenzubringen.

2 — Entscheiden Sie sich für Rundes