Tore auch in den weiteren Partien

In den weiteren Partien lief ebenfalls so einiges im Mitteldrittel. So führt Fribourg-Gottéron ebenfalls auswärts mit 4:2 gegen Biel. Auch die ZSC Lions dürfen sich über einen Zwei-Tore-Vorsprung freuen, sie führen mit 3:1 gegen Genf.

Keine Tore in diesem Mitteldrittel fielen in der Valascia, in welcher der Spielstand immer noch 1:1 beträgt zwischen dem HC Ambri-Piotta und den SC Rapperswil-Jona Lakers. Auch in Lugano sind in den zweiten 20 Minuten keine Tore gefallen. Die Luganesi liegen gegen Zug immer noch mit 1:2 zurück.