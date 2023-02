Hiobsbotschaft für Sternensammler – «Bester Koch der Welt» verliert seinen dritten Michelin-Stern Für den französischen Spitzenkoch Guy Savoy ist das Urteil des Guides eine schallende Ohrfeige. Die Branche zeigt sich ob der Beurteilung überrascht.

Die Sache mit den Sternen: Der französische Spitzenkoch Guy Savoy posiert im vergangenen November in Paris für die Fotografen. Foto: Joel Saget (AFP/Archiv)

Einer der berühmtesten französischen Spitzenköche, Guy Savoy, hat seinen dritten Stern verloren. Die Entscheidung sei nach «zahlreichen Besuchen unserer Inspektorinnen und Inspektoren über das Jahr hinweg» gefallen, sagte Gwendal Poullennec, Chef des Michelin-Restaurantführers, der Nachrichtenagentur AFP. Guy Savoy war nicht nur seit 2002 ununterbrochen mit drei Sternen ausgezeichnet gewesen, sondern auch sechs Mal in Folge von «La Liste» zum besten Koch der Welt gekürt worden.

«Bisher hatte ich nur die besten Momente in meiner Laufbahn. (...) Wir haben in diesem Jahr das Spiel verloren, aber im nächsten Jahr gewinnen wir wieder», sagte Savoy. Neben dem «Restaurant Guy Savoy» am Pariser Seine-Ufer verlor auch das Restaurant von Christopher Coutanceau in La Rochelle seinen dritten Stern. Es ist das erste Mal seit 2020, dass Michelin Drei-Sterne-Restaurants degradiert hat.

Der Gründer von «La Liste» zeigte sich überrascht. «Weder Kommentare der Gäste noch Restaurantkritiken haben darauf hingewiesen, dass die Qualität des Restaurants Guy Savoy sich verschlechtert habe», sagte Philippe Faure.

Donnerschlag für die Protagonisten

In der Welt der Spitzengastronomie ist dies ein Donnerschlag. Vor zwei Jahrzehnten hatte der Drei-Sterne-Koch Bernard Loiseau sich das Leben genommen, als es Gerüchte gab, dass er seinen dritten Stern hätte verlieren können. Der Spitzenkoch Marc Veyrat hatte 2019 vergeblich vor Gericht verlangt, die Gründe für die Aberkennung seines dritten Sterns zu erfahren.

Coutanceau reagierte zunächst nicht auf den Sternverlust. Er hatte den dritten Stern erst kurz vor der Corona-Pandemie erhalten und musste das Restaurant kurz danach wegen des Lockdowns schliessen.

Michelin stellt in der kommenden Woche in Strassburg seine neue Ausgabe des Restaurantführers vor. Gleich 20 Köchinnen und Köche, die in der vergangenen Ausgabe noch einen Stern hatten, werden ihn dieses Jahr verlieren. Die Bewertung im Michelin-Führer stützt sich auf Inkognito-Besuche seiner Inspektoren.

Der Restaurantführer ist eine Erfindung des Reifenkonzerns Michelin, der auf diese Weise seine Kunden ermuntern wollte, bei Besuchen abgelegener Restaurants ihre Reifen abzufahren.

AFP/fal

