Massnahmenkritiker in Zürcher Wahlbüros – Besucher wollen die Auszählung zum Covid-Gesetz beobachten

Wahlbüros Region Winterthur – Besucher wollen die Auszählung zum Covid-Gesetz beobachten Beim Wahlbüro von Ellikon an der Thur haben sich für Sonntag Besucher angekündigt. In Zell wurden Stimmenzählende bei vergangenen Abstimmungen gar angepöbelt. Nicole Döbeli Rafael Rohner

In den Abstimmungslokalen werden die Stimmen von Hand ausgezählt. Foto: Heinz Diener

Zwei Personen hätten angekündigt, am Sonntag ins Wahlbüro von Ellikon an der Thur kommen zu wollen, sagt Gemeindepräsident Martin Bührer: «Das ist noch nie vorgekommen.» Er wisse auch von anderen Gemeinden, die solche Anfragen erhalten hätten. Bührer vermutet, dass es sich um eine konzertierte Aktion von Massnahmengegnern handelt, welche der Auszählung zum Covid-19-Gesetz nicht trauen. «Warum diese Leute kommen, ist für mich klar. Es wird nur nicht ausgesprochen.»

Sicherheit und Integrität

Im Kanton Zürich ist es grundsätzlich erlaubt, Wahlbüros zu besuchen. «Das Gesetz über die politischen Rechte sieht vor, dass Stimmberechtigte Zutritt zu den Räumen haben, in denen ausgezählt wird», sagt Stephan Ziegler, Leiter Wahlen und Abstimmungen beim Kanton. Er weiss von einigen Gemeinden, die ähnliche Anfragen wie Ellikon an der Thur erhalten haben. Vor diesem Hintergrund verschickte das Statistische Amt, zusammen mit allgemeinen Informationen zur Abstimmung, ein Merkblatt zum Umgang mit Besucherinnen und Besuchern an alle Gemeinden.