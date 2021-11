Werkstoff der modernen Schweiz – Beton – eine Liebesgeschichte Das Schweizerische Architekturmuseum in Basel erzählt die Geschichte und Bedeutung des Baumaterials Beton in der Schweiz. Christoph Heim

Martin Moser, Plakat für die Volksinitiative «Stopp dem Beton – für eine Begrenzung des Strassenbaus», 1990. © Museum für Gestaltung Zürich/Plakatsammlung

Ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt sie schon, die neue Ausstellung im Schweizerischen Architekturmuseum in Basel. «Beton», so der Titel der Schau, ist nicht eine wütende Abrechnung mit einem Baumaterial, das zu den grössten Klimakillern gehört, sondern eine Liebesgeschichte, erzählt aus der Perspektive der jungen Architekturhistorikerin Sarah Nichols. Sie hat über Beton in der Schweiz eine preisgekrönte Doktorarbeit geschrieben und die Basler Ausstellung gestaltet.

Diese Liebesgeschichte lässt sich allerdings erst am Ende einer Epoche schreiben: Denn Beton, der seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine immer wichtigere, seit dem Zweiten Weltkrieg gar eine zentrale Rolle für die schweizerische Baukultur spielt, muss dringend durch andere Werkstoffe ersetzt werden, die klimafreundlicher sind. Die Zahlen sprechen für sich: Die Herstellung von Zement in der Schweiz, der als Bindemittel jedem Betongemisch zugefügt wird, war 2018 für 9 Prozent des Kohlendioxid-Ausstosses des Landes verantwortlich.