Arbeitsunfall in Herrliberg – Betonelement stürzt um und begräbt Bauarbeiter Am Dienstag ist es in Herrliberg zu einem Unfall auf einer Baustelle gekommen. Ein 39-jähriger Bauarbeiter wurde dabei schwer verletzt.

Auf einer Baustelle in Herrliberg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Foto: Nicola Pitaro (Symbolbild)

Ein 39-jähriger Bauarbeiter ist am Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Herrliberg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, ereignete sich der Vorfall kurz nach 10 Uhr bei Umbauarbeiten an einem Einfamilienhaus. Der Arbeiter war damit beschäftigt, die Seitenwände eines Lichtschachtes abzutrennen. Dabei kippte ein U-förmiges Betonelement um und begrub den Mann unter sich.

Durch die rund zwei Tonnen schwere Betonplatte wurde der 39-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren.

Die Feuerwehr Herrliberg stand für die Bergungsarbeiten im Einsatz und richtete eine kurzzeitige Strassensperrung sowie eine Umleitung ein. Zur Betreuung der Arbeitskollegen musste die Notfallseelsorge aufgeboten werden.

mst

