Kommentar zu Corona-Kredit-Missbrauch - Betrugsfälle sind ein Preis, den man wohl zahlen muss

Aufmerksame Bankangestellte bemerkten den Betrug und konnten ihn doch nicht mehr bremsen: CS-Filiale in Zürich. Foto: Celia Nogler

Im Juni veröffentlichte diese Zeitung einen detaillierten Vergleich der Corona-Politik von zwölf Ländern. In der Kategorie Wirtschaft hat die Schweiz haushoch gewonnen. Wir schnitten besser ab als Deutschland, Dänemark oder Schweden. Über den Grund waren sich die Experten einig: Das Konjunkturpaket des Bundes war unbürokratischer und deshalb wirksamer als die Massnahmen anderer. Doch heute sehen wir: Das Ganze hatte auch einen Preis.

«Unbürokratische» Kredite an gefährdete Firmen, genehmigt in «30 Minuten», praktisch ohne Kontrollen – das war für viele Betroffene die Rettung. Aber was das in der Praxis für die Banken bedeutete, die das alles ruck, zuck auszahlen mussten, sehen wir nun erstmals in den Akten zum grössten Fall von Kreditbetrug. Das Geld musste derart schnell fliessen, dass die linke Hand nicht mehr wusste, was die rechte tat. Das war wohl nicht nur bei der Credit Suisse so.