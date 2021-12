Zug stoppte gerade noch rechtzeitig – Betrunken auf Bahngleis in Veltheim gelandet Ein angetrunkener Mann blieb am Dienstagabend mit seinem Auto auf einem Bahnübergang im Schotter stecken. Kurz darauf senkten sich die Schranken.

Der herannahende Zug konnte gerade noch rechtzeitig gestoppt werden. Stadtpolizei Winterthur

Davor fürchtet sich jeder Autofahrer: Kurz nach 23 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Auto auf einem Bahnübergang bei geschlossenen Schranken auf dem Bahngleis stehe. Sofort wurden Streifenwagen an den Bahnübergang in Winterthur-Veltheim beordert, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Zeitgleich wurde die Betriebsleitzentrale der SBB über den Vorfall informiert. Dank der schnellen Meldung konnte ein Zug, der sich dem Übergang näherte, noch rechtzeitig gestoppt werden.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeuglenker auf dem Bahnübergang von der Fahrspur geriet und im Kiesbett stecken blieb. Darauf senkten sich die Schranken, und er informierte selber die Polizei. Ein Atemlufttest zeigte, dass der Lenker stark angetrunken war. Der 45-jährige Serbe musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Verletzt wurde niemand.



Der Bahnverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt blieb bis kurz nach Mitternacht unterbrochen.

mcp