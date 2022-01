Waldbrand im Tessin – Bevölkerung evakuiert, Zollübergang geschlossen Nach wochenlanger Trockenheit ist am Monte Gambarogno am Lago Maggiore ein Waldbrand ausgebrochen. Der Nordföhn begünstigt die Flammen und behindert die Löscharbeiten.

Der Waldbrand ist am Sonntagmorgen am Monte Gambarogno ausgebrochen. Screenshot Google Maps

Am Monte Gambarogno am Lago Maggiore ist am frühen Sonntagmorgen ein Waldbrand ausgebrochen. Wie Alertswiss kurz vor Mitternacht meldete, wurde der nahe Zollübergang von Indemini geschlossen sowie die betroffene Bevölkerung evakuiert.

Gemäss Angaben der Tessiner Kantonspolizei handelt es sich um einen «grossen Waldrand». Die Feuerwehr stehe nach wie vor im Einsatz.

Bereits am Nachmittag hatten diverse Medien über den Waldbrand berichtet. Das Portal blick.ch berief sich auf das Tessiner Fernsehen RSI und nannte ein Gebiet von rund drei Hektaren, das vom Brand betroffen sei. Ausgebrochen sei der Brand am frühen Sonntagmorgen gegen 4.00 Uhr.

Böen behindern Löscharbeiten

Die Feuerwehr von Gambarogno hatte am Nachmittag den Einsatz auf Facebook bestätigt. Sie bat die Bevölkerung, nicht durch das von den Flammen betroffene Gebiet zu fahren, um die Löscharbeiten nicht zu behindern. Die Tessiner Kantonspolizei stellte weitere Informationen für Montagmorgen in Aussicht.

MeteoSchweiz warnte, in der Gegend gebe es kräftige Föhnböen, die das Feuer anheizten. Im Tessin gilt im Freien wegen anhaltender Trockenheit seit zwei Wochen ein totales Feuerverbot.

SDA/chk

