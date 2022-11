Reportage aus dem grössten Braunkohlegebiet Europas – Bevor der Bagger alles verschlingt In der Energiekrise muss Deutschland auf den klimaschädlichsten aller Brennstoffe setzen: Braunkohle. Der Abbau bedroht nicht nur das Klima, sondern auch mehrere Dörfer. Besuch im verlassenen Lützerath, dem Widerstandsnest der Klimabewegung. Dominique Eigenmann aus Lützerath (D)

Braunkohle her! Die grössten Schaufelradbagger der Welt wühlen sich durch die Erde von Garzweiler II. Foto: Sascha Steinbach (EPA, Keystone)

Der Blick in den Abgrund raubt einem den Atem. Bis an den Horizont öffnet sich die Grube, die terrassenförmig bis in 250 Meter Tiefe hinabsteigt. Schwarze Schichten, jene mit der begehrten Braunkohle, wechseln mit braunen, grauen und ockerfarbenen. Autos, Lastwagen und Menschen bewegen sich am Grund wie Spielzeuge.