Neues Konzept in der Maag-Halle – Bewegte Bilder statt Livemusik auf dem Maag-Areal Im ehemaligen Konzertsaal der Tonhalle im Kreis 5 wird das erste immersive Museum eröffnet. Zu sehen gibt es in der neuen Lichthalle Arbeiten von Frida Kahlo. Annik Hosmann

Erzählt die fiktive Frida Kahlo aus dem Off von ruckligen Zugfahrten, bewegen sich auch die Bilder in der Lichthalle Maag. Foto: Urs Jaudas

Wo bis vor kurzem klassische Musik erklang, flimmern nun die farbenfrohen Bilder von Frida Kahlo über die Wände: Aus der Tonhalle Maag wurde – mit der Wiedereröffnung des Kongress- und Konzerthauses am See – die Lichthalle Maag. Bespielt wird sie von einem Team um den Produzenten Darko Soolfrank, der bereits für die Shows in der nebenan liegenden, grossen Maag-Halle verantwortlich ist.

Zusammen mit dem Multimediastudio Projektil, das unter anderem das Landesmuseum zum Leuchten brachte und bereits für «Hodler & Klee – Illuminated Art» verantwortlich war, hat die Lichthalle die erste immersive Installation um das Werk von Frida Kahlo entworfen. Anders als die Wanderausstellung «Van Gogh Alive» wurde «Viva Frida Kahlo» speziell für den Raum auf dem Maag-Areal konzipiert.