Feuer in Industriegebäude – Bewohner von Mendrisio müssen wegen Brand Fenster schliessen In der Nacht auf Mittwoch brannte es in Mendrisio TI in einem Industriebetrieb. Es kam zu einem starken und unangenehmen Geruch.

In Mendrisio TI ist in der Nacht auf Mittwoch ein Industriebetrieb in Brand geraten. Google Map

In einem Industriebetrieb in Mendrisio im Südtessin ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Das Feuer habe rasch unter Kontrolle gebracht werden können, teilte die Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage mit.

Der Brand habe zu einem starken und unangenehmen Geruch geführt. Die Bevölkerung wurde laut Alertswiss gebeten, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Autofahrer sollten das betroffene Gebiet grossräumig umfahren.

Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Es habe auch keine Verletzten gegeben, hiess es bei der Tessiner Polizei weiter. Der betroffene Industriebetrieb stelle Toilettenartikel her.

SDA/chk

