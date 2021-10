Covid-Tests im Ausgang – Bezahl-Tests tangieren das Nachtleben In der Stadt Zürich ist das Ende der Gratis-Covid-Tests in Bars und Clubs vor allem am Freitag spürbar. Auf dem Land übernimmt ein Clubbetreiber die Testkosten selbst. Marius Huber

Zertifikatskontrolle in einem Club. Foto: Keystone/Valentin Flauraud

Es war das erste Wochenende in der Stadt Zürich ohne Gratis-Covid-Tests für Nachtschwärmer. Um in den Club zu kommen, mussten Ungeimpfte neben dem Eintritt also auch noch das Zertifikat finanzieren. Das war manchen zu viel: Laut einer ersten Zwischenbilanz der Bar- und Clubkommission kamen vor allem am Freitag spürbar weniger Gäste.

Die Erfahrungen während der Pandemie hätten aber auch gezeigt, dass sich dies noch einspielen könne. Ein definitives Fazit sei erst in ein paar Wochen möglich. Sollten dauerhaft allerdings 20 Prozent weniger Gäste kommen, könnten die Betriebe laut der Kommission erneut wirtschaftliche Probleme bekommen.