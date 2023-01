Krieg in der Ukraine – Joe Bidens Tabu Deutschland wartet auf die USA, doch diese wollen keine Kampfpanzer liefern – nicht nur aus sicherheitspolitischen Gründen. Nun hofft man auf ein wichtiges Treffen am Freitag. Peter Burghardt aus Washington , Hubert Wetzel aus Brüssel

Noch ein Tabu für die US-Regierung: Amerikanische M1-Abrams-Kampfpanzer werden auf einer Basis in Rumänien verladen. Foto: Daniel Mihailescu (AFP)



Es hat eine Zeit lang gedauert, ehe im Weissen Haus von Panzern die Rede war und vom Krieg in der Ukraine. Erst gegen Ende des üblichen Medienbriefings am Mittwoch fragte doch jemand nach den Tanks. Er habe gelesen, dass die Deutschen keine Panzer für die Ukraine liefern würden, falls die USA nicht dasselbe täten, begann der Reporter. Tatsächlich hatte der deutsche Kanzler Olaf Scholz offenbar am Dienstag in einem Telefonat mit Biden sein Einverständnis zu Lieferungen von Leopard-2-Panzern aus deutscher Produktion an die Ukraine davon abhängig gemacht, dass Washington auch Kampfpanzer vom amerikanischen Typ Abrams schickt.