Kommandoaktion in Syrien – Biden: IS-Anführer bei Militäreinsatz getötet Das US-Militär hat laut Präsident Joe Biden in der Nacht auf Donnerstag den neuen IS-Chef Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi ausgeschaltet. Dieser soll sich selbst in die Luft gesprengt haben.

Zerstörtes Haus in Atma in Syrien: Der US-Angriff fand in der Nacht zu Donnerstag statt. Foto: Ghaith Alsayed (AP/Keystone)

Bei einem Einsatz von US-Spezialeinheiten in Syrien ist der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi, getötet worden. «Wir haben Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi vom Schlachtfeld genommen – den Anführer von ISIS», erklärte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag und verwendete dabei die in den USA übliche Bezeichnung für die IS-Miliz. Nach Angaben eines US-Regierungsvertreters sprengte sich der IS-Anführer während des US-Einsatzes selbst in die Luft.

«Gestern Nacht haben US-Einheiten auf meinen Befehl hin im Nordwesten Syriens erfolgreich einen Anti-Terror-Einsatz ausgeführt, um die amerikanische Bevölkerung und unsere Verbündeten zu schützen und die Welt zu einem sichereren Ort zu machen», erklärte Biden. Al-Hashimi sei «dank des Geschicks und des Muts unserer Streitkräfte» ausgeschaltet worden.

Ein US-Regierungsvertreter sagte, al-Hashimi habe sich zu Beginn des US-Einsatzes selbst in die Luft gesprengt und dabei auch Teile seiner Familie getötet, «darunter Frauen und Kinder». Zuvor hatte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärt, bei einem Einsatz von Spezialkräften im Nordwesten des Landes seien 13 Menschen getötet worden.

Trump: «IS-Anführer Baghdadi starb wie ein Hund» Al-Hashimi war nach dem Tod von IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi bei einem US-Militäreinsatz im Oktober 2019 zum neuen Anführer der Miliz ernannt worden

AFP/step

