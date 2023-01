Geheime Unterlagen – Biden liefert Trump eine Steilvorlage Auch Joe Biden hat in einem privaten Büro geheime Dokumente aufbewahrt. Donald Trump fordert eine FBI-Razzia im Weissen Haus. Doch es gibt klare Unterschiede zwischen den Fällen. Fabian Fellmann aus Washington

Da dachte er noch nicht daran, dass ihm dieses Büro einmal negative Schlagzeilen eintragen würde: Joe Biden (links) bei der Eröffnung des Penn Biden Centers, eines Thinktanks in Washington, in dessen Büroräumen geheime Unterlagen zum Vorschein kamen, die Biden dorthin gebracht haben dürfte. Foto: Eric Sucar (University of Pennsylvania)

Nun fegt auch über Joe Biden ein politischer Sturm hinweg, weil er liederlich mit klassifizierten Unterlagen umging. Seine Anwälte haben in einem seiner Büros eine «geringe Anzahl» an geheimen Dokumenten gefunden, die dort nicht hingehörten, wie das Weisse Haus am Montagnachmittag bestätigte. Allerdings kommunizierte es darüber nicht aus freien Stücken, sondern erst, nachdem am Montag mehrere Fernsehstationen über den Vorfall berichtet hatten.