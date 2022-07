Reise nach Taiwan – Biden und Xi telefonieren – aus akutem Anlass Die Spannungen zwischen den USA und China waren selten grösser. Nun reden die Präsidenten miteinander. Vordergründig geht es um Taiwan – in Wahrheit um das Lebensziel des KP-Chefs. Stefan Kornelius

US-Präsident Joe Biden ist nicht sehr begeistert, dass Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, nach Taiwan reisen möchte. Chinas Parteichef Xi Jinping sicher auch nicht. Foto: Keystone (Archiv)

Xi Jinpings aussenpolitischer Radius war in den letzten Jahren nicht sehr weit gezogen. Der Parteichef, der einst die globale Wirtschaftselite in Davos bezirzte und ausgedehnte Freundschaftsreisen nach Afrika unternahm, ist seit der Pandemie in selbstgewählter Isolation verschwunden. Was für das Land gilt, muss auch für den Präsidenten gelten: strikte Abschottung.



Doch diese Politik forderte ihren Preis. Xi ist nicht mehr präsent, Chinas internationale Rolle ist in diesen Pandemiejahren geschrumpft, das fein gesponnene Netz von Abhängigkeiten in der Nachbarschaft ist zerrissen. Die Seidenstrassen-Initiative, eine Brücke für Chinas Export-Ambitionen, entpuppt sich als Verschuldungs-Katastrophe. Die gekaperten Staaten können ihre Ausstände nicht mehr bedienen. Und Chinas wichtigster aussenpolitischer Hebel, die Exportstärke und der kaufkräftige eigene Markt, hat seine Wirkkraft verloren, nachdem Lieferketten zusammengebrochen sind und der Zugang zum Land limitiert wurde.



Dabei war der wachsende Einfluss des Landes in der Welt zentraler Baustein der Aufstiegsstrategie Xis, mit der er die USA als globale Steuerungsinstanz ablösen wollte. Der Rückschlag war bei der Eröffnungsfeier zu den Olympischen Winterspielen in Peking schmerzlich zu spüren, wo sich lediglich eine Reihe von Autokraten die Ehre gab – angeführt von Russlands Präsident Wladimir Putin. Der hatte freilich seine eigene Ukraine-Agenda und nahm dankbar den Freundschaftsvertrag entgegen, den Xi ihm reichte.



Das war die aussenpolitische Grosstat, die Chinas Führung endgültig in die Isolation geführt hat. Für Xi ein Problem, denn bisher hat er keinen Hehl daraus gemacht, dass seine dritte Amtsperiode von November an den Stempel der Grossmacht China tragen soll: Respekt in der Welt, militärische Stärke, die Herausforderung der westlichen Regierungs-Modelle. Chinas Führung verlangt nach der Anerkennung, die mindestens zweihundert Jahre nicht gewährt wurde. Und die USA sind auch in der innerchinesischen Propaganda der Massstab, an dem der Aufstieg zur Globalmacht Nummer eins gemessen werden soll.