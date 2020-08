Gewalt im US-Wahlkampf – Bidens wunder Punkt Plünderungen, Brandstiftungen, Tote – ein solches Ausmass an politisch motivierter Gewalt haben die Amerikaner

seit langem nicht mehr erlebt. US-Präsident Donald Trump könnte dies im Wahlkampf gegen die Demokraten nutzen. Hubert Wetzel aus Washington

Demonstrationen in Portland gegen die Diskriminierung von Schwarzen in den USA. Foto: John Rudoff (Getty Images)

In Portland, Oregon, kam in der Nacht zum Sonntag ein Mann bei einer Demonstration ums Leben, in Kenosha, Wisconsin, starben zwei Menschen. In beiden Fällen waren es Zusammenstösse zwischen linken Demonstranten und Anhängern rechter Gruppen, die eskalierten. In Kenosha feuerte vorige Woche ein 17 Jahre alter Jugendlicher, der glaubte, eine Tankstelle gegen Plünderer verteidigen zu müssen, auf «Black Lives Matter»-Demonstranten. In Portland starb ein Mann, der laut Berichten einer rechten Miliz angehörte, durch einen Schuss in die Brust. Zuvor waren Hunderte Unterstützer von Präsident Donald Trump in einem Autokonvoi durch die Stadt gefahren, die als linke Hochburg bekannt ist.

Plünderungen und Brandstiftungen, Strassenschlachten zwischen Demonstranten und Polizisten, Tote – ein solches Ausmass an politisch motivierter Gewalt wie in diesem Sommer haben die Amerikaner seit langem nicht mehr erlebt. Das wird nicht ohne Folgen für die Präsidentschaftswahl im November bleiben. Und es gibt inzwischen etliche Kommentatoren, die den demokratischen Kandidaten Joe Biden eindringlich warnen, es werde ihn den sicher geglaubten Wahlsieg kosten, wenn die Lage weiter ausser Kontrolle geraten sollte.

Der Präsident und sein Wahlkampfteam sehen in den Gewaltausbrüchen ganz offensichtlich eine wahltaktische Chance. Trump liegt in den Umfragen deutlich hinter Biden. Das hat vor allem mit der Corona-Pandemie zu tun, die nach wie vor in den USA wütet, sowie mit der Wirtschaftskrise, in die das Land wegen des Virus gestürzt ist. Trump versucht daher, Biden als den Kandidaten der Anarchie abzustempeln, als Verbündeten von linksextremen Chaoten, Plünderern und Brandstiftern.

Gewalt passt durchaus in das Wahlkampfkonzept des Präsidenten.

Das war der Kern von Trumps Rede beim republikanischen Parteitag in der vergangenen Woche. «Niemand wird in Bidens Amerika sicher sein», sagte der Präsident. Er hingegen stehe für «law and order» – für Recht und Ordnung. Auch Trumps Beraterin Kellyanne Conway machte vor einigen Tagen in einem Interview keinen Hehl daraus, dass die Gewalt durchaus ins Wahlkampfkonzept des Präsidenten passt. «Je mehr Chaos und Anarchie, Vandalismus und Gewalt herrschen, desto besser ist es für die sehr klare Wahl, wer für die öffentliche Sicherheit und Recht und Ordnung besser ist», sagte sie.

Brandattacke vor einem Polizeiauto bei den Protesten in Kenosha vergangene Woche. Der Präsident wird die Stadt in Wisconsin am Dienstag besuchen. Foto: Brendan McDermid (Reuters)

Um seinen Vorwurf zu untermauern, will Trump an diesem Dienstag Kenosha besuchen. Die gewalttätigen Proteste dort hatten begonnen, nachdem ein weisser Polizist dem Schwarzen Jacob Blake bei einem Einsatz in den Rücken geschossen hatte. Aber Trump reist wohl nicht an, um eine Rede gegen Rassenhass und Polizeigewalt zu halten, sondern um die «Black Lives Matter»-Demonstranten zu verurteilen. «Demonstranten – am Arsch», wütete der Präsident am Wochenende. «Das sind keine Demonstranten. Das sind Anarchisten. Das sind Aufwiegler. Das sind Krawallmacher. Das sind Plünderer.»

Trump könnte mit seiner Taktik, die Ausschreitungen den Demokraten zuzuschreiben, Erfolg haben.

Tatsächlich gibt es Umfragen, die darauf hindeuten, dass Trump mit seiner Taktik Erfolg haben könnte. Zwar wird Biden, sowohl was seinen Charakter als auch was seine Politik angeht, von einer deutlichen Mehrheit der Amerikaner wesentlich besser bewertet als der amtierende Präsident. Die meisten Bürger halten Trump für einen inkompetenten, lügenden Spalter. Und insgesamt ist auch die Zustimmung zur «Black Lives Matter»-Bewegung noch relativ hoch – wenn auch nicht mehr ganz so hoch wie im Frühsommer. Aber eine Mehrheit der Bürger in den USA sieht durchaus, dass ihr Land, und vor allem die Polizei, ein Rassismusproblem hat.

54 Prozent gehen die Proteste zu weit

Allerdings ändern sich die Mehrheiten rasch, wenn nach dem Thema Gewalt gefragt wird. Gemäss einer aktuellen Umfrage des Instituts Yougov lehnen 73 Prozent der Amerikaner Gewalt als Mittel, um innenpolitische Ziele zu erreichen, strikt ab. 75 Prozent sagen, dass sie friedliche Proteste unterstützen, das aber nicht mehr tun, wenn diese in Gewalt umschlagen. Eine relative Mehrheit von 37 Prozent der Bürger ist der Ansicht, dass die jüngsten Proteste eher gewalttätige Krawalle als friedliche Aufmärsche waren, 54 Prozent beantworten die Frage, ob die Proteste «zu weit gehen», mit Ja.

Die Schuld an den tödlichen Auseinandersetzungen in Kenosha tragen in den Augen der meisten Amerikaner die Demonstranten – nicht die Polizei, auch wenn es kein Verständnis für den 17 Jahre alten Todesschützen gibt. Insgesamt sind laut Yougov 59 Prozent der Bürger besorgt, dass die öffentliche Ordnung kollabieren könnte. 51 Prozent halten einen solchen Zusammenbruch für ein gefährliches Problem, nur 49 Prozent sagen das über «systemischen Rassismus».

Biden braucht die Stimmen der Schwarzen

Für Trump gibt es also viel Angriffsfläche, wenn er Biden als Unterstützer von Gewalttätern definieren kann und sich selbst als den Garanten von Recht und Ordnung. Zudem hilft es Trump, dass Bidens politischer Spielraum eng ist. Der Demokrat braucht die Stimmen der Schwarzen und der jungen linken Parteianhänger. Sich offen von der «Black Lives Matter»-Bewegung abzusetzen, ist für Biden, der nicht zufällig eine Afroamerikanerin zu seiner Vizekandidatin ernannt hat, unmöglich. Biden hat aber versucht, sich in Videobotschaften von den Gewalttaten zu distanzieren, und er hat sich gegen den linken Parteiflügel gestellt, wo die Forderung, der Polizei das Geld zu streichen – «Defund the Police» – schick geworden ist.

Ob das reichen wird, ist unklar. Die Yougov-Umfrage zeigt, dass die meisten Amerikaner keine Sympathie für schiesswütige Polizisten hegen und es gut finden, wenn dagegen demonstriert wird. Was die Bürger nicht sehen wollen, sind brennende Autos, geplünderte Geschäfte und Tote auf der Strasse. Und dagegen kann Biden nur sehr begrenzt etwas tun.