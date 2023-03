Krebserkrankung beim Trainer – Biels Versuch, nach dem Schock Normalität einkehren zu lassen Am Donnerstag beginnt der Playoff-Halbfinal zwischen dem EHC Biel und den ZSC Lions. Nun ist Antti Törmänen wieder schwer erkrankt. Was macht das mit einem Team? Marco Oppliger

Der Trainer ist in dieser schwierigen Zeit nicht allein: Antti Törmänen (rechts) mit Assistent Oliver David. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Der Trainer gibt Anweisungen, die Spieler hören aufmerksam zu. Und hinterher gibt es in der Garderobe Kuchen, selbst gebacken von Toni Rajala, dem Geburtstagskind. So will es die Tradition beim EHC Biel. Business as usual also einen Tag vor dem Auftakt zum Playoff-Halbfinal gegen die ZSC Lions. Nein.